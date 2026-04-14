România a obținut o calificare în forță în Final Four-ul EHF Euro Cup. „Tricolorele” înving Polonia și se pregătesc de duelul cu Danemarca. Naționala feminină de handbal a României a încheiat en fanfare faza grupelor EHF Euro Cup, reușind o victorie importantă în deplasare, 38-34 împotriva Poloniei. Rezultatul de la Radom le asigură jucătoarelor antrenate de Ovidiu Mihăilă prezența în Final Four-ul competiției de pe locul al doilea, oferindu-le un test de foc în luna septembrie împotriva puternicei selecționate a Danemarcei.

Putem spune că a fost o reacție de mândrie după eșecul cu Norvegia.

După dușul rece suferit pe teren propriu în fața Norvegiei (25-45), „tricolorele” au arătat o cu totul altă față în Polonia. Obligate să nu piardă la o diferență mai mare de patru goluri pentru a-și securiza poziția, româncele au început meciul fulminant, cu un parțial de 5-0. Avantajul de la pauză (21-15) a fost gestionat cu maturitate în repriza secundă, chiar și atunci când gazdele s-au apropiat la trei lungimi.

Echilibrul ofensiv a fost cheia succesului: Elena Roșu a fost cea mai bună marcatoare cu 7 reușite, secondată excelent de Alisia Boiciuc, Lorena Ostase și Sonia Seraficeanu (câte 6 goluri), în timp ce Beatrice Raicea a contribuit cu 4 puncte decisive.

În cealaltă partidă a Grupei 1, Norvegia a zdrobit Slovacia cu 38-19, însă rezultatul a trecut în plan secund. Lumea handbalului și-a luat rămas bun de la portarul legendar Katrine Lunde. La 46 de ani, după o carieră incredibilă cu 389 de meciuri internaționale și un palmares ce include 3 titluri olimpice și 7 Ligi ale Campionilor, Lunde a disputat duminică ultimul său meci oficial pentru naționala nordică.

România termină grupa cu 8 puncte (patru victorii și două înfrângeri în fața Norvegiei) și privește acum spre turneul Final Four din septembrie. Acesta va fi ultimul mare test înainte de Campionatul European găzduit de Oradea și Cluj-Napoca.

Programul semifinalelor EHF Euro Cup (Septembrie) este următorul: România – Danemarca și Norvegia – Ungaria.

Calificarea în această fază a competiției, dedicată echipelor deja calificate la EURO 2026 (gazde și campioana en-titre), confirmă parcursul ascendent al generației conduse de Ovidiu Mihăilă în absența meciurilor din preliminarii.