Reprezentativa de handbal feminin a României a câștigat și partida din Croația, cu scorul de 25-23, iar elevele lui Florentin Pera sunt calificate matematic la Campionatul European de handbal feminin din 2024.

România s-a calificat matematic la Campionatul European de handbal feminin din 2024, după ce a câștigat ambele partide disputate cu reprezentativa Croației. În minutul 53, Croația conducea cu scorul de 23-19, dar nu a mai marcat niciun gol până la final, primind, în schimb, șase. Dacă în prima parte a întâlnirii nu a mers atacul tricolorelor, pe final de meci Cristina Laslo și colegele ei au jucat de nota 10. Pentru România, principalele marcatoare au fost Sonia Seraficeanu cu 6 goluri, Corina Lupei cu 5, iar de la gazde Andrea Simara cu 6, Kristina Prkacin cu 3, Josipa Mamic cu 3.

România câștigă grupa 1 de calificare și va fi cap de serie la tragerea la sorți a turneului final european. Obiectiv atins cu sufletul la gură și deficit de experiență și un început pentru naționala cea nouă.

Selecționerul Florentin Pera a dezvăluit care a fost secretul din spatele performanței reușite de elevele sale. După meci, Florentin Pera a transmis că unitatea grupului și spiritul de echipă au fost cele mai importante elemente din spatele calificării la Campionatul European.

„Spiritul de echipă, unitatea grupului, faptul că am format o echipă frumoasă, dorința din apărare, combativitatea au făcut diferența. Maturitatea arătată în joc pe final de joc a făcut diferența. România, chiar dacă a avut multe jucătoare tinere, a arătat maturitate, am luptat până la ultima picătură de energie și am obținut un rezultat foarte important pentru această nouă echipă. Sunt două victorii într-o săptămână împotriva Croației, o echipă cu jucătoare experimentate, care a obținut medalia de bronz în 2020. Sunt fericit pentru că aceste rezultate care le vor da multă energie pentru viitor”, a spus Florentin Pera, într-un interviu pentru site-ul Federației Române de Handbal.