Real Madrid – Manchester City s-au duelat și sezonul trecut, în aceeași fază a celei mai importante competiții europene la nivel de cluburi, calificarea în finala Ligii Campionilor. Atunci însă, turul s-a disputat pe Etihad Stadium, iar returul a avut loc pe Santiago Bernabeu.

Real Madrid și Manchester City au remizat pe Santiago Bernabeu, scor 1-1, în turul semifinalelor Ligii Campionilor. Real a deschis scorul prin Vinicius Junior în minutul 36, iar Manchester City au egalat grație reușitei lui Kevin De Bruyne din minutul 67. În urma acestui rezultat, este clar că soarta calificării în finală se va decide în urma returului de săptămâna viitore de pe Etihad Stadium .

Luka Modric a invocat la flash-interviul de la finalul partidei o posibilă eroare de arbitraj, care s-ar fi petrecut cu puțin timp înainte de golul lui De Bruyne.

,,M-am simțit bine, dubla rămâne deschisă, după un meci bun făcut. Ei au avut posesia, da, dar fără ocazii. E puțin păcat de acel gol, noi am avut mai multe ocazii.Știam că ei vor avea posesia și că nu ne va fi ușor să punem presiune pe ei. Dar am avut răbdare până când au venit șansele. Nu au creat mult, noi am suferit, am rezistat și am făcut 1-0. După gol, ne-am îmbunătățit per total.Păcat pentru acel gol. Înainte de asta, noi ar fi trebuit să avem un corner și nu s-a dat, poate că a fost o greșeală acolo, dar e în regulă, rămâne totul deschis.Am corectat niște lucruri la pauză, antrenorul ne-a cerut să avem mai mult mingea. 1-1, cred că meritam mai mult, dar rezultatul este unul positiv și vom merge acolo cu încredere la maxim. Pur și simplu este un rezultat care lasă totul deschis, știam deja că nu avea să se termine totul aici, că nimeni nu urma să ia un avantaj decisiv. Dubla, înaintea acestui meci, era 50-50. Acum, a rămas la fel”, a declarat Luka Modric.

Carlo Ancelotti nu a fost la fel de calm precum Modric. Antrenorul italian a protestat destul de vehement după marcarea acelui gol de către De Bruyne, motiv pentru care a și primit cartonașul galben din partea arbitrului portughez Artur Soares Dias.

,,Ar fi trebuit să primim corner la acțiunea care a prefațat golul lor. Arbitrul nu a fost foarte atent, i-am reproșat asta și am primit un cartonaș galben”, a spus Ancelotti la flash-interviul de după meci.

Protocolul VAR nu prevede analizarea unor astfel de acțiuni, cornere dictate sau nu corect. În aceste condiții, reușita lui De Bruyne a fost validată.

În paralel cu parcursul din Liga Campionilor, Manchester City se luptă, cu șanse extrem de mari, și pentru titlul din Premier League, cu Arsenal. Campioana en-titre are în prezent un avans de un punct față de „tunarii” lui Mikel Arteta, dar și un joc mai puțin disputat, când au mai rămas de jucat 3 etape din acest sezon de Premier League (4 pentru City).

De asemenea, Manchester City s-a calificat și în finala Cupei Angliei, FA Cup, acolo unde se vor duela, pe Wembley, cu marea rivală Manchester United, într-un meci programat la începutul lunii iunie.

De partea cealaltă, Real Madrid nu mai are șanse la titlu în La Liga, acolo unde a fost depășită destul de clar în acest sezon de Barcelona. În schimb, în urmă cu câteva zile, madrilenii și-au adjudecat cea de-a 20-a Cupă a Spaniei din istorie, după o victorie cu 2-1 în finala cu Osasuna.