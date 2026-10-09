Un bărbat de 58 de ani din Șimleu Silvaniei a fost reținut pentru 24 de ore în urma unor percheziții de amploare. Acesta este acuzat de camătă, amenințare și șantaj, iar în locuința lui polițiștii au descoperit bani, aur și arme albe.

Descinderile au avut loc în cadrul unui dosar penal complex, instrumentat de polițiștii din Șimleu Silvaniei. Oamenii legii au pus în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară pentru a aduna probe într-un caz grav de camătă, amenințare și șantaj. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat bunuri extrem de importante pentru continuarea investigațiilor. Printre acestea se numără mai multe bijuterii din aur, 2 telefoane mobile, dar și 2 cuțite. De asemenea, polițiștii au confiscat diverse înscrisuri și suma de 9.000 de lei.

Suspectul, un bărbat de 58 de ani, a fost reținut inițial pentru o perioadă de 24 de ore. Acesta a fost deja introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj. În cursul acestei zile, bărbatul urmează să fie prezentat în fața magistraților de la Judecătoria Șimleu Silvaniei, cu propunere de dispunere a unei alte măsuri preventive.

Biroul de presă al IPJ Sălaj a precizat că operațiunea a fost una de amploare. Activitățile au beneficiat de sprijinul direct al specialiștilor criminaliști, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj. Reprezentanții poliției reamintesc faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.