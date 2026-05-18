Federaţia Română de Gimnastică a suspendat-o temporar pe antrenoarea Camelia Voinea din toate activităţile oficiale. Decizia a fost luată după o analiză preliminară a Comisiei de Disciplină, care a cerut implicarea autorităţilor statului. În replică, Clubul Sportiv Municipal Constanţa contestă vehement măsura şi o numeşte un abuz grosolan.

Tensiuni uriașe în gimnastica românească, după o decizie radicală luată la nivel înalt. Federaţia Română de Gimnastică a anunţat oficial suspendarea temporară a celebrei antrenoare Camelia Voinea din absolut toate activităţile desfăşurate sub egida acestui for. Măsura administrativă provizorie a fost adoptată în urma unei ședințe tensionate și a pus pe jar întreaga lume a sportului.

Totul a pornit de la Comisia de Disciplină a federației, care a finalizat etapa analizei preliminare în cazul tehnicianului. În urma verificărilor, membrii comisiei au concluzionat că aspectele sesizate sunt extrem de grave. Aceștia consideră că faptele reclamate necesită o analiză mult mai judicioasă, mai profundă şi specializată, care depășește competențele forului sportiv. Din acest motiv, s-a cerut direct intervenţia imediată a autorităţilor competente ale statului român.

Ca urmare a acestei propuneri venite de la Comisia de Disciplină, Comitetul Executiv a aprobat în unanimitate sesizarea instituţiilor abilitate. În același timp, oficialii au decis înghețarea completă a procedurii disciplinare interne până când anchetatorii statului vor soluţiona această cercetare complexă. Reprezentanţii federaţiei naționale au ținut să transmită un mesaj ferm publicului, precizând că marea performanţă sportivă trebuie neapărat susţinută de un mediu sănătos, bazat pe respect reciproc, echilibru, responsabilitate maximă şi, mai ales, pe protejarea totală a sportivilor.

Reacţia taberei adverse nu s-a lăsat deloc aşteptată şi a fost una extrem de dură. Clubul Sportiv Municipal Constanţa, acolo unde activează antrenoarea, a trimis un comunicat oficial de presă prin care atacă frontal hotărârea de la București. Conducerea clubului de la malul mării contestă legalitatea măsurii adoptate prin Hotărârea numărul 26 din 15 mai 2026. Reprezentanţii grupării din Constanţa cataloghează suspendarea fostei mari campioane de gimnastică drept un abuz grosolan şi nejustificat, anunțând că vor face toate demersurile legale pentru a apăra reputația acesteia.

Rămâne de văzut cum se va încheia acest conflict deschis dintre federație și clubul constănțean, în timp ce ancheta autorităților va decide viitorul profesional al uneia dintre cele mai cunoscute antrenoare de gimnastică din România.