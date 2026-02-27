Biserica Adventistă de Ziua a 7-a organizează campania umanitară ” DIN GRIJĂ PENTRU TINE”. Evenimentul are loc la Cehu Silvaniei P-ța Trandafirilor nr. 43b, în perioada 1-2 martie 2026, între orele 10:00-17:00.

Campania DIN GRIJĂ PENTRU TINE își deschide porțile anul acesta la Cehu Silvaniei și își propune să ofere GRATUIT consultații de bază și ecografii pentru mii de persoane. Evenimentul se va desfășura la Cehu Silvaniei P-ța Trandafirilor nr. 43b, în perioada 1-2 martie 2026, între orele 10:00-17:00, la Sala de Sport. Medici specialiști și asistenți medicali voluntari își vor pune la dispoziție cetățenilor serviciile și aptitudinile, în cadrul unui spital mobil format din 20 cabinete.

Participanții pot beneficia de ecografii – mamară, tiroidă, pelvină, prostată, ecografii cardiace + EKG, eco-Doppler arterial și venos, ecografie urologie – și consultații pe Departamentele Cardiologie, ORL,

Stomatologie, Dermatologie și Medicină Internă. De asemenea, vor putea opta pentru consiliere psihologică, nutrițională sau spirituală.

Promovarea sănătății este un proces care implică participare individuală, dar și responsabilitate comună.

Pentru a adopta un stil de viaţă sănătos şi pentru a lua decizii favorabile în acest sens, oamenii trebuie să aibă cunoștințe bune despre valorile sănătății şi a mijloacelor de a o proteja. Mulți români nu au timp, bani și nici suficient curaj pentru a afla ce îi doare.

DIN GRIJĂ PENTRU TINE este o campanie de prevenție și educație pentru sănătate, care își dorește să tragă un semnal de alarmă cu privire la statisticile îngrijorătoare în ceea ce privește creșterea incidenței

patologiilor oncologice, dar și a altor afecțiuni grave, în contextul în care mulți români neglijează sau întârzie prezentarea la medic. Unul dintre obiectivele campaniei este acela de a apropia medicul de pacient, astfel încât patologiile grave să fie depistate la timp.

Proiectul promovează totodată un stil de viață sănătos și echilibrat în rândul cetățenilor. Sunt așteptate 500 persoane la Cehu Silvaniei.

Evenimentul este organizat de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Conferința Transilvania de Nord în parteneriat cu Primăria Orașului Cehu Silvaniei.