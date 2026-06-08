Handbal Club Zalău a anunțat oficial primele 4 transferuri pentru noul sezon competițional 2026-2027. Conducerea grupării de sub Meseș a adus sub comanda lui Gheorghe Tadici atât jucătoare tinere de perspectivă din campionatul intern, cât și o internațională cubaneză cu o vastă experiență pe plan european.

Campanie în forță pe piața transferurilor pentru HC Zalău, imediat după asigurarea menținerii în Liga Florilor. Clubul sălăjean își betonează lotul și anunță oficial înregimentarea a 4 jucătoare care vor aduce un plus de valoare, viteză și echilibru în noul sezon.

Pentru linia de 9 metri, Zalăul a bătut palma cu interul Bianca Neacșu. Originară din Râmnicu Vâlcea și formată la Centrul Național de Excelență, ea a mai evoluat la nivel de senioare pentru Dunărea Brăila și CSM Iași 2020. Postul de extremă va fi întărit de Ariana Andreea Cercel, o jucătoare cu evoluții apreciate în sezonul 2025-2026 în tricoul Universității Cluj-Napoca, adusă pentru a conferi un plus de dinamism pe faza de atac. Poarta echipei va fi zăvorâtă de Andreea Cristiana Pisiceanu, o sportivă născută în 2006, considerată una dintre cele mai promițătoare din generația ei. Aceasta vine tot de la Dunărea Brăila, după ce a trecut și pe la Rapid București. Lovitura de imagine este reprezentată însă de aducerea internaționalei cubaneze Rosa de la Caridad Armenteros. În vârstă de 29 de ani, sportiva care poate evolua ca inter și extremă dreapta a semnat un contract valabil pe 2 sezoane. Ea vine din prima ligă spaniolă, de la Elche, având în palmares și ani buni jucați în Franța.

Prin această strategie de achiziții, conducerea tehnică îmbină perfect foamea de performanță a tinerelor talente din România cu maturitatea unei piese de bază din naționala Cubei.

Această campanie solidă de achiziții demonstrează ambițiile mari ale clubului HC Zalău pentru noul sezon din Liga Florilor, noile transferuri fiind esențiale pentru a-i pune la dispoziție antrenorului Gheorghe Tadici un lot mult mai competitiv, capabil să evite emoțiile retrogradării și să readucă formația sălăjeană în zonele superioare ale clasamentului.

📸 Sursă foto: Facebook HC Zalău