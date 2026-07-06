Compania Distribuție Energie Electrică Romania, cunoscută ca DEER, a lansat o campanie națională de informare ce vizează direct și consumatorii din județul Sălaj . Operatorul de distribuție atrage atenția asupra importanței vitale de a permite accesul echipelor din teren la aparatele de măsurare amplasate pe proprietățile private . Această acțiune legală reprezintă singura modalitate prin care cetățenii se pot asigura că primesc facturi corecte, calculate pe baza consumului real de curent, eliminând în totalitate estimările greșite .

Asigurarea accesului la contorul de energie electrică nu reprezintă doar o obligație prevăzută clar de legislație, ci este în primul rând o garanție pentru consumatori că vor plăti exclusiv energia pe care o consumă . Distribuție Energie Electrică Romania desfășoară o importantă campanie de conștientizare publică în cele 18 județe din țară pe care le deservește, inclusiv în Sălaj . În cazul clienților casnici, citirea contoarelor se realizează obligatoriu o dată la 3 luni. Acest proces asigură regularizarea consumului și emiterea unor facturi complet conforme . Reprezentanții companiei subliniază că permiterea accesului aduce avantaje directe abonaților. Pe lângă facturarea corectă, verificarea periodică ajută la identificarea timpurie a unor defecțiuni la instalațiile interioare sau la grupurile de măsurare, evitându-se pierderile masive de bani .

Din păcate, reprezentanții DEER au constatat în ultima perioadă o creștere îngrijorătoare a cazurilor în care accesul la contoare este îngreunat sau chiar refuzat de proprietari . Mai mult, s-au înregistrat inclusiv situații izolate de agresiune verbală și fizică împotriva angajaților aflați în timpul exercițiului funcțiunii . Compania face un apel ferm la colaborare și le recomandă clienților să verifice întotdeauna legitimația de serviciu a cititorilor, pe care aceștia sunt obligați să o poarte la vedere . Activitatea de distribuție și măsurare este complet distinctă de cea a furnizorilor care emit facturile . DEER, parte a Grupului Electrica, este cel mai mare operator național în domeniu, deservind în prezent peste 4 milioane de utilizatori prin intermediul unei rețele electrice gigantice ce depășește lungimea de 200.000 de kilometri .

📸 Sursa foto: DEER – https://www.facebook.com/photo/?fbid=1316774037297657&set=pb.100068952193563.-2207520000