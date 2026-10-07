Compania Coral Impex va demara o amplă campanie de deratizare, dezinsecție și larvicidare pe raza municipiului Zalău, vizând atât domeniul public, cât și scările de bloc. Acțiunea, realizată în baza contractului subsecvent încheiat cu administrația locală, se va desfășura în a doua jumătate a lunii octombrie, iar autoritățile și prestatorul de servicii solicită cetățenilor să respecte cu strictețe normele de siguranță privind utilizarea substanțelor chimice avizate.

Măsurile de igienizare și combatere a vectorilor de transmitere a bolilor pe raza municipiului Zalău intră într-o nouă etapă programată. Reprezentanții societății Coral Impex, în calitate de prestator autorizat, au emis o informare publică privind execuția graficului unitar de acțiune stabilit în baza contractului încheiat cu Primăria Zalău. Campania este structurată pe două intervale distincte pentru a acoperi eficient zonele urbane. În prima etapă, cuprinsă între 12 și 16 octombrie 2026, echipajele de specialiști vor efectua operațiuni de deratizare, dezinsecție și larvicidare pe proprietățile private, vizând în special subsolurile și scările blocurilor de locuințe. Ulterior, în intervalul 19-21 octombrie 2026, activitatea se va muta pe domeniul public al municipiului, unde se vor aplica tratamente specifice pentru eliminarea rozătoarelor. Toate intervențiile de pe teren sunt programate exclusiv pe timp de zi, între orele 9:00 și 15:00.

Substanțele chimice care vor fi utilizate în cadrul acestei campanii sunt destinate uzului profesional și dețin toate avizele emise de Ministerul Sănătății. Pentru dezinsecția și combaterea insectelor se va folosi produsul CY 10, aplicat într-o concentrație strict controlată de 0,03 mililitri pentru fiecare 1.000 de metri pătrați. Procesul de larvicidare va fi asigurat prin utilizarea amestecului VECTOBAC WG, distribuit în doză de 200 de grame la 10 litri de apă pentru fiecare suprafață de 10.000 de metri pătrați. Pentru faza de deratizare, operatorii vor amplasa momeli pe bază de VARAT PASTA, o substanță raticidă aplicată în stații speciale de intoxicare, cu o normă de 10 kilograme pe hectar.

Deoarece aceste tratamente implică compuși chimici activi, specialiștii de la Coral Impex au inclus în informare un set riguros de indicații medicale și măsuri de prim ajutor în caz de expunere accidentală. În situația inhalării sau a contactului cutanat cu substanțele pulverizate, recomandarea fermă este spălarea imediată a zonei afectate cu apă și săpun din abundență, scoaterea hainelor contaminate și mutarea persoanei la aer curat. Dacă substanțele ating ochii, pleoapele trebuie deschise bine și clătite cu apă. Vis-a-vis de cazurile de ingerare, este strict interzisă inducerea stării de vomă, primul pas fiind clătirea gurii și contactarea imediată a unei unități medicale sau a Centrului de Control al Intoxicațiilor. Pentru orice detalii suplimentare, sesizări sau clarificări legate de calendarul intervențiilor, zălăuanii au la dispoziție numărul de telefon 0260/654286 și adresa de corespondență electronică a punctului de lucru local.