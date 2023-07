Marketa Vondrousova este noua campioană a turneului de la Wimbledon, după ce a produs surpriza în finala cu Ons Jabeur, scor 6-4, 6-4 în finală.

Chiar dacă jucătoarea tunisiancă pornea cu prima șansă, aceasta a părut extrem de încordată. Ons a pierdut a doua finală consecutivă la Wimbledon, în fața celei mai slab clasate jucătoare care triumfă la All England Club în Era Open. Nu s-a mai întâmplat până acum ca o sportivă din afara listei capilor de serie să ridice trofeul deasupra capului, dar Marketa a reușit o performanță istorică. Totodată, Vondrousova este a treia jucătoare din Cehia care se încoronează campioană la Wimbledon, după Petra Kvitova și Jana Novotna! Ea și-a asigurat și un premiu uriaș, în valoare de 2,72 de milioane de euro, iar luni va urca pe locul 10 mondial. Copleșită de emoții, Marketa a căzut în genunchi după ce a reușit cel mai mare succes al carierei, în condițiile în care anul trecut a stat șase luni pe bară din cauza unei accidentări. Rezultat incredibil pentru jucătoarea cehă, care a jucat fără frică, spre deosebire de Ons Jabeur.

„Nu știu ce se întâmplă acum, e un sentiment extraordinar. Vreau să o felicit pe Ons, e o persoană minunată și jucătoare fantastică. Sper că va câștigat la un moment dat aici, pentru că merită. Am trecut prin atât de multe în cariera mea și sunt atât de bucuroasă că pot fi aici cu trofeul în brațe. E o nebunie. Anul trecut eram turistă la Londra, apoi am jucat turnee mici, turnee ITF. Am sperat că pot reveni la acest nivel și acum visul mi s-a îndeplinit”, a spus Vondrousova după finala cu Ons Jabeur (6 WTA) de la Wimbledon.