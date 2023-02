Campioana României la handbal feminine, Rapid Bucureşti, a fost învinsă în deplasare de Metz Handball, liderul grupei B din Liga Campionilor, cu scorul de 36-34, la pauză 20-17, în cadrul etapei a XIII-a.

Rapid Bucuresti pierde la Metz și iese din calculele pentru primele două locuri în grupa B din cadrul Ligii Campionilor. Va juca, totuși, în optimile de finală din Liga Campionilor. Deși elevele lui Carlos Viver au obținut o remiză în meciul de la București (32-32), franțuzoaicele de la Metz au controlat în mare parte partida de pe teren propriu, mai ales în prima repriză, când au intrat la cabine cu un avantaj de 3 goluri.

Franțuzoaicele au început tare și au impus un ritm sufocant. Kanor, Korsos, Buceschi și Badea au acceptat provocarea și au făcut față până în ultimele minute ale primei părți. Metz a fost norocoasă în câteva momente-cheie și a intrat la pauza cu un avantaj de 3 goluri , 20-17.Un echilibru relativ a domnit și în partea secundă. Metz în avantaj, Rapid pe urmele ei. Cu 10 minute înaintea finalului, diferența a fost redusă la un singur gol. Merite pentru revenire a avut și portărița Diana Ciucă, protagonista unor parade deosebite.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Almeida de Paula 8 goluri, pentru Metz, respectiv Korsos, Badea şi Janjusevic, câte 6 reuşite, pentru Rapid.

După meci, Carlos Viver, antrenorul Rapid București, a declarat :

„Cred că a fost un meci dificil, în special în faza de apărare. Metz este una dintre cele mai tehnice echipe. Partida s-a decis la mici detalii, cred că am avut șanse să scoatem un rezultat pozitiv. Avem din păcate probleme cu accidentările, am avut pe întreaga durată a acestui sezon. Acum trebuie să ne recuperăm și să ne pregătim pentru următorul meci din campionat, care va fi peste câteva zile.”

Și Orlane Kanor, a declarat după partida disputată în sala de la Metz:

” A fost un meci dificil, de mare angajament, cu o echipă foarte puternică. Am avut probleme în apărare, însă am luptat până la capăt și am pierdut din cauza unor mici detalii. Cred că am făcut un meci bun și sunt mândră de echipa mea.”

Metz și-a asigurat locul 1 în grupa B din Liga Campionilor. Va merge direct în „sferturi”. Rapid va merge în „optimi”, indiferent de rezultatul din ultima rundă, când în Polivalentă bucureșteană va veni codașa Lokomotiva Zagreb.

Rapid Bucureşti va disputa ultimul meci din grupa B pe teren propriu, în 12 februarie, cu Lokomotiva Zagreb.

În grupa A din competiţie joacă şi vicecampioana CSM Bucureşti, calificată deja în sferturile de finală. Primele două clasate se califică direct în sferturi, iar echipele de pe locurile 3-6 vor juca încrucişat în faza play-off, pentru alte 4 locuri disponibile.

Turneul Final4 va avea loc la Budapesta, în 3-4 iunie. Trofeul este deţinut de formaţia norvegiană Vipers Kristiansand.