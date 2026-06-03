Campania de achiziții spectaculoase continuă la Dinamo București. Liderul incontestabil al handbalului masculin românesc și-a asigurat serviciile unui inter dreapta din Brazilia, transferat direct din campionatul Franței. Ajunși la a șasea mutare din această vară, bucureștenii își conturează o echipă extrem de puternică. Obiectivul roș-albilor este clar: păstrarea coroanei de campioni în plan intern, unde nu au rival, dar și o participare spectaculoasă în grupele Ligii Campionilor, acolo unde vor reprezenta din nou România.

CS Dinamo București își confirmă statutul de super-forță și dominatoare absolută a campionatului intern, anunțând o nouă lovitură pe piața transferurilor. Oficialii din Ștefan cel Mare au perfectat achiziția cu numărul șase din această pauză competițională. Este vorba despre brazilianul Vinicios Angelo Lima de Carvalho, un inter dreapta în vârstă de 29 de ani, cu o vastă experiență în handbalul din Europa.

Jucătorul originar din Praia Grande a semnat un angajament valabil pentru următoarele două sezoane cu deținătoarea titlului în România. Carvalho vine din prima ligă a Franței, unde a evoluat în ultimii doi ani pentru formația Chartres. În tricoul echipei franceze, el a marcat 57 de goluri în stagiunea 2024-2025 și alte 26 de goluri în campionatul recent încheiat.

Înainte de a face pasul spre Franța, interul brazilian a lăsat o amprentă puternică în Portugalia, la ABC Braga, echipă alături de care a evoluat în EHF European League, reușind să înscrie 45 de goluri.

Prin această mutare, Dinamo își betonează linia de 9 metri pentru meciurile de foc ce vor urma în Liga Campionilor. Brazilianul se alătură celorlalți cinci jucători de top aduși în această vară: portarul Oscar Savinger, pivoții Lan Grbic și Victor Iturriza, extrema stângă Mads Lenbroch și coordonatorul Andraz Makuc. Cu o asemenea bancă de rezerve și un lot stelar, campioana României își anunță de pe acum intențiile de a-și prelungi dictatura din competiția internă și în noul sezon.