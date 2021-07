„Cluburile din Liga 1 aveau posibilitatea chiar acum câteva luni sau chiar un an să contribuie la acest efort financiar. Trebuie să luăm în considerare că FRF nu are fonduri publice. Toate fondurile sunt ale membrilor afiliați FRF. Am considerat că este rolul cluburilor din Liga 1 dacă își doresc o implementare de VAR să contribuie. Discuțiile pe care le am cu echipa de implementare sunt să fim gata cât mai repede posibil.

Trebuie să pregătim aceiași arbitrii în timpul competiției. Asta e principala provocare. Apoi, trebuie să îi aducem pe toți la București să îi pregătim pe aceste simulatoare. Și trei, ne dorim ca niciunul dintre ei să nu fie pozitiv. Există posibilitatea să avem VAR la începutul play-off-ului”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele FRF, în cadrul unei conferințe de presă.