Dan Nicu Cherecheș este candidatul Partidului Național Liberal Filiala Sălaj pentru Senatul României, la alegerile din 2024. Opinia acestuia cu privire la profilul politicianului român este simplă, dar obiectivă. Dan Nicu Cherecheș afirmă că acele persoane care s-au validat în antreprenoriat, pot să contribuie și în viața politică.

”Sunt un sălăjean. M-am născut și am copilărit în Zalău, unde mi-am făcut și școală gimnazială și liceul. Vacanțele de vară mi le-am petrecut la bunici în Mălădia, aproape de Măgura Șimleului, de unde este tatăl meu și lângă Cehu Silvaniei de unde este mama mea. Am absolvit promoția 1996 la liceul Mate-Fizică, actualul CNS. Am urmat și absolvit ulterior Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, facultatea Știința și Ingineria Materialelor. În timpul facultății am intrat în mediul privat și am dezvoltat o fabrică de producție obiecte sanitare.

Am avut oportunitatea ca după 24 ani de muncă să dezvolt cea mai mare companie în domeniu cu cele mai avansate tehnologii. Am trecut prin criza din 2008 și, la fel ca mulți alți antreprenori, am învățat o lecție dură despre economie, despre fragilitatea echilibrului de care ne-am bucurat până la criză, echilibru care este simțit în prezent. Am abordat recesiunea cu totul diferit față de alți antreprenori, pariind pe inovație tehnologică și diferențiere prin performanță tehnică și produse noi. In 15 Mai 2012, pe cand economia își revenea, deși aveam o companie cu tehnologii unice în România și Europa de Est, am pierdut aproape tot într-un incendiu care în 6 ore de coșmar mi-a mistuit aproape toată fabrica. A fost momentul de resetare pe care l-am avut în viață, am învățat că indiferent cât de sus ajungi în viață într-o zi poți pierde tot, că omul vine în lumea asta gol și pleacă la fel, că la sfârșitul vieții e ca la Monopoly, totul se aruncă înapoi în cutie, importantă fiind călătoria. Așa m-am descoperit pe mine, omul care poate duce. Din acel moment am început să construiesc totul altfel, pe alte principii, am început să planific viitorul firmei pe următorii 10 ani, apoi pe încă 10. Am avut o viziune despre companie, despre cum va arăta la maturitate, și am privit spre rezultatul din viitor în detrimentul celui din prezent. Azi, la 12 ani de la incendiu, am înmulțit patrimoniul firmei de 50 de ori, ajungând cea mai mare fabrică cu capital românesc din Sălaj. Cu toate acestea, compania e abia la jumătate de drum, urmând mulți ani de zbucium și efort până la arhitectura finală.

În paralel cu construcția afacerii, am învățat administrație publică deținând un mandat de consilier județean, din 2013 in 2016. Ulterior m-am ocupat de Clubul Oamenilor de Afaceri Silvania, unde în 2018 am preluat un mandat de președinte de doi ani, alături de cei mai buni antreprenori sălăjeni. Am legat multe prietenii cu oamenii de afaceri din județul nostru, dar am simțit întotdeauna că nu avem o voce, că am putea ajuta mai mult la bunăstarea comunității noastre. Am avut întâlniri cu miniștri, secretari de stat și alți factori decidenți cărora le-am explicat aspecte defectuoase în legislație și administrație și măsuri care ar putea ajuta comunitatea. Mi-am dat seama că pentru a putea schimba ceva în țara noastră trebuie să implicăm cât mai mulți profesioniști în politică, cu dorința comună de a face o țară cu un nivel de trai cât mai bun, cu o infrastructura europeană și o economie stabilă. Cred că noi cei care ne-am validat în antreprenoriat putem să contribuim mult mai mult în viața politică, să ne aducem experiența de manageri plini de creativitate, ce conduc sisteme cu bugete limitate într-un mediu extrem de concurențial, pentru țara care ne-a oferit tot, pentru comunitatea noastră sălăjeană în care ne-am născut și trăim.”