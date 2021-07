Chiar dacă prestația pe care un candidat la funcția de primar a fost ofensatoare la adresa alegătorilor, se pare că un anumit personaj de sub poalele Măgurii, din Șimleu Silvaniei, insistă cu nonșalanță să refuze să înțeleagă ce mesaj i-au transmis alegătorii.

Recentele alegeri locale parțiale care au avut loc în Șimleu Silvaniei, pentru funcția de primar, se pare că au încins spiritele și au determinat unele personaje ce își dau singure o anumită valoare politică, să apeleze la un limbaj suburban, nedemn de un ”dentist”, dar mai ales instigator.

Răsfoind paginile de socializare, am observat, că un etern candidat, denumit în mediile politice ”candidatul spulberă voturi” a răbufnit de durere și necaz pentru faptul că cel pe care l-a susținut în alegerile parțiale nu a reușit să obțină rezultatul scontat. Doar scontat, deoarece, așa cum apreciem noi, nu avea nici un argument care să-i permită să spere că va reuși să obțină fotoliul de primar disputat la aceste alegeri.

Și iată că, eternul candidat spulberă voturi, a opinat din prea puținele cunoștințe în ale politicii pe care le are, concluzionând că ”ăia de pe conturi fake, cărora le-au furat pământul, vin cu chestii puternice…”

Ne-sperat de prost, domnule”dentist”.

O mică recapitulare ar ajuta, credem, electoratul să vadă care a fost de-a lungul timpului prestația de candidat al domnului „spulberă voturi”.

A apărut în sfera politicii, cu o funcție mai de doamne-ajută, la alegeile locale din 2016, când a reușit să obțină scorul ”locomotivă” de aproximativ 1.000 de voturi pentru funcția de primar, în condițiile în care lista pe care un candidat a obținut puțin peste 1.300; să nu uităm că la alegerile din 2016 PSD, partid din partea căruia a fost candidat, a avut cea mai mare cotă de încredere din ultimii ani; bun candidat, ce mai! Plin de valoare, păcat că nu a avut coloana necesară pentru a renunța la locul din listă. Târâș- grăpiș, fără nici o inițiativă lăudabilă, a trecut cumva prin mandatul de consilier și s-a grăbit, nevoie-mare, să candideze la alegerile locale din 2020 pentru fotoliul de primar, însă…pe listele altui partid.

Partid cu potențial, de asemenea, doar că numărul de voturi pe care a reușit să le obțină eternul ”candidat spulberă voturi” a fost de doar…641. Valoare mare, evident !

Dar, se pare că în concordanță cu zicala ” Prostul dacă nu-i fudul, parcă nu e prost destul” ce a mai reușit să facă acest candidat spulberă voturi cu titulatura de ”Dentist” în grupurile de socializare? Iată că, dacă tot nu poate să câștige, de ce nu ar denigra ? De ce nu ar instiga la ură și dezbinare? A socotit el că nimic nu-l poate opri, și a ”opinat” din nou, pare-se că din același ”puț al gândirii infantilismului politic”, astfel:

”Buna ziua! In primul rand vreau sa multumesc tuturor acelora care ati avut speranta si increderea in noi si va multumim enorm ca ne-ati votat. In al doilea rand nu trebuie sa va pierdeti speranta pana la urma tot se vor duce toti la compania de apa. Dar acum trebuie sa acceptam ca am fost furati . Mita tot furt este. Ma tot intreb … daca incepi un mandat de primar in care din prima zi esti compromis 100%, mandatul tau fiind bazat pe furt, mita electorala si trafic de influenta, cum se va termina acest mandat? Ceva sentinta? Cat de scump vom plati noi toti locuitorii acestui oras acele voturi asiatice si verii lor din Bradet? Copilul din pix va sterge tot si noi, noi la munca dragi cetateni. Haideti acum sa mergem sa platim taxe, impozite. Avem un copil de crescut, fara casa si fara masina, haideti sa-l imbogatim ca pe celalat.”

Ceea ce se pare că nu știe însă candidatul ”spulberă voturi” este că, în conformitate cu surselor noastre, dosarele penale pentru dare de mită care au fost deschise sunt pentru susținătorii unui candidat care nu a câștigat alegerile. Indiferent cât de murdar a jucat. Dar ce poți să faci? Spațiul virtual în care poți denigra fără dovezi este liber, candidatul ”spulberă voturi” nu poate mai mult, lipsa de coerență a acțiunilor sale îl determină, poate, să se simtă atât de mic și de inferior încât doar posibilitatea împroșcării cu minciuni, invective și denigrarea alegătorilor reprezintă singurele argumente pe care acest veșnic perdant le are la dispoziție.

Să auzim de bine și, sperăm, de o înnoire a clasei politice, cu oameni care chiar știu ce înseamnă asta!