Ministerul Finanțelor a anunțat introducerea unei măsuri din al doilea pachet de modificări fiscale, care prevede stabilirea unui capital social minim de 8.000 de lei pentru societățile cu răspundere limitată.

Conform propunerii, suma va rămâne la dispoziția companiei pentru activitățile proprii. Totuși, statul va putea recupera acești bani în cazul în care societatea ajunge în insolvență, informează Ministerul Finanțelor.

Potrivit Ministerului, începând cu anul 2020 capitalul social minim a fost redus la 1 leu, de la nivelul anterior de 200 de lei. Această modificare a limitat posibilitatea statului de a recupera fonduri de la firmele intrate în inactivitate, insolvență sau dizolvare.

Capitalul social de 200 de lei fusese menținut neschimbat din 1990 până la momentul reducerii.

Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a explicat că noua valoare de 8.000 de lei reprezintă o actualizare a capitalului social cu rata inflației și are ca scop consolidarea protecției statului în situațiile în care firmele își încetează activitatea în condiții de datorii neachitate. Măsura nu va intra în vigoare imediat, urmând să fie adoptate norme tranzitorii care să reglementeze trecerea la noul prag.

„Din 2020 încoace, capitalul social nu mai este 200 de lei, capitalul social este 1 leu. Practic, în zona acestor companii cu capital social 1 leu, statul are foarte puţine resurse, posibilităţi de a recupera în momentul în care aceste companii ajung în inactivitate, insolvenţă, dizolvare în diverse faze”, a anunţat ministrul Alexandru Nazare într-o conferinţă de presă.

Oficialul a subliniat că sumele constituite drept capital social rămân resurse disponibile pentru funcționarea societății, dar oferă în același timp statului o bază financiară de recuperare în cazurile de insolvență.

„Propunem actualizarea cu rata inflaţiei a capitalului social, dar capitalul social iniţial, cel de 200 de lei, care nu a fost modificat niciodată din 1990 până astăzi. Deci, practic, propunem stabilirea unui capital social minim de 8000 de lei în cazul societăţilor de tip SRL. Bineînţeles, această chestiune va fi reglată nu imediat, vor fi norme tranzitorii”, a conchis ministrul.

De asemenea, ministrul a mai spus și că acționarii companiilor cu datorii nu vor mai putea cesiona acțiuni decât dacă prezintă dovezi privind achitarea obligațiilor sau aplicarea unor măsuri asigurătorii pentru aceste datorii.