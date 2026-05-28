Un grav accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme a avut loc joi, 28 mai, în jurul orei 07:25, pe drumul național 1F, în localitatea Poarta Sălajului. În urma impactului în lanț, o persoană a fost rănită și a avut nevoie de spitalizare.

Conform informațiilor transmise de Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sălaj, polițiștii Serviciului Rutier s-au deplasat de urgență la fața locului pentru primele cercetări.

Oamenii legii au stabilit că o femeie de 66 de ani, din municipiul Zalău, conducea un autoturism din direcția Cluj-Napoca spre Zalău. La ieșirea din localitatea Poarta Sălajului, aceasta nu a păstrat distanța de siguranță față de mașina din fața sa, care era oprită regulamentar la semaforul temporar montat pentru executarea unor lucrări pe carosabil.

Impactul inițial a declanșat un carambol în care au fost avariate, în total, patru autovehicule. Șoferița de 66 de ani a suferit leziuni corporale și a fost transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.

Toți conducătorii auto implicați au fost testați de echipajele Serviciului Rutier cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative în toate cazurile. Polițiștii din cadrul IPJ Sălaj continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate cauzele și împrejurările în care s-a produs coliziunea.

În acest context, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj le recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență maximă la volan, să sporească atenția în zonele unde se efectuează lucrări rutiere și să păstreze permanent o distanță regulamentară în mers, capabilă să le permită oprirea în siguranță în cazul în care vehiculul din față încetinește sau oprește brusc.