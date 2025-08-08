Ministerul Dezvoltării a publicat, spre consultare, proiectul privind reforma administrativă. Astfel, seunt evidențiați și cine vor fi bugetarii care vor fi dați afară.

Ministerul Dezvoltării a pus in trasparenta decizionala propunerile care vizează reforma administrativă şi care vor face parte din următorul pachet de măsuri al Guvernului. Printre măsurile propuse se numără concedieri, majorări de taxe, eficientizarea administrației publice locale, precum și prevederi care constrâng cetățenii să-și plătească datoriile la stat sau amenzile.

Potrivit proiectului, la nivel local se vor lua următoarele măsuri:

-Clarificarea și extinderea bazei de impunere pentru impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport (inclusiv pentru construcții ilegale);

-Majorarea impozitului cu 100% pentru clădirile construite fără autorizație pentru 5 ani;

-Introducerea cotelor adiționale pentru compensarea facilităților fiscale acordate.

-Publicarea listelor cu contribuabili fără restanțe – stimulent pentru conformare voluntară.

De asemenea, vor fi făcute concedieri:

-6.060 de posturi de consilieri personali, dintr-un total de 10.126 de posturi, care vor aduce o economie de 193,92 milioane lei pe ultimele 4 luni din 2025, rezultând astfel peste 581 milioane lei economie anuală;

-Reducerea cu 20% a posturilor din instituțiile prefectului;

-Reducerea personalului din poliția locală, în funcție de numărul de locuitori: un post pentru fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, oraşe, municipii, şi sectoare ale municipiului Bucureşti; un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru judeţe, respectiv municipiul Bucureşti; unităţile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înființa poliție locală decât dacă pot asigura din venituri proprii integral cheltuielile cuprinse în secțiunea de funcționare. În acest caz numărul este de maxim 3 polițiști locali.

-Limitarea salariilor: -Plafonarea salariului președintelui ANRSC – economie estimată: 190.812 lei/an. -Limitarea salariilor din subordonatele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin grile de salarizare. -Reducerea numărului de membrii ai consiliului de administrație pentru ANCPI, precum și pentru ANL – economia estimată: 410.444 lei/an.

Reducerea costurilor administrative:

MDLPA preia spații excedentare de la RA-APPS → valorificare eficientă a patrimoniului public.

Transferarea cheltuielilor centrelor militare către Ministerul Apărării – scădere presiune pe bugetele locale

Îmbunătățirea colectării veniturilor fiscale

Extinderea executării silite asupra:

-indemnizațiilor asistenților personali;

-venitului minim de incluziune – începând cu 2026.

Se adaugă reguli privind majorarea cuantumului amenzilor contravenționale în cazul neachitării lor la termenele inițiale: o majorare de 30% dacă amenda nu este plătită în 3 luni după termenul stabilit și o altă majorare de 30% dacă neachitarea continuă după 6 luni.

De asemenea, se permite organelor fiscale locale cesionarea creanțelor fiscale rezultate din neachitarea amenzilor către executori judecătorești sau operatori specializați, pentru recuperarea sumelor, inclusiv cu adăugarea unor cheltuieli și profit, iar detaliile cesiunii trebuie consemnate într-un contract. Aceste modificări vizează consolidarea măsurilor de recuperare a amenzilor neachitate și sporirea eficienței în colectare.

Potrivit proiectului, se suspendă permisul de conducere dacă în termen de 90 de zile nu se achită amenzile.