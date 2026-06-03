Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj dă startul recrutărilor pentru o nouă sesiune de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale care pregătesc personal pentru structurile MAI. Tinerii sălăjeni care își doresc o carieră militară stabilă au la dispoziție sute de locuri la nivel universitar și postliceal. Cererile de înscriere pot fi trimise online până la jumătatea acestei luni.

Oportunitate majoră de carieră pentru tinerii din județ. Inspectoratul de Jandarmi Județean „Menumorut Voievod” Sălaj anunță deschiderea procesului de recrutare pentru sesiunea de admitere din iulie–august 2026.

Oferta educațională este una extrem de bogată și cuprinde domenii diverse și moderne, precum management militar, securitate cibernetică, logistică, medicină, aviație sau intelligence. În total, pentru această sesiune sunt scoase la concurs 122 de locuri pentru învățământul universitar.

De asemenea, oferta include 40 de locuri la postliceal pentru formarea maiștrilor militari, 35 de locuri pentru formarea subofițerilor și 3 locuri destinate viitorilor subofițeri din cadrul muzicilor militare.

Cei interesați trebuie să trimită cererea de înscriere la adresa de e-mail a instituției până la data de 17 iunie 2026. Ulterior, dosarele complete de recrutare se vor depune fizic la sediul Inspectoratului din Zalău, de pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 105/A, până la data de 24 iunie 2026, în intervalul orar 08:00 – 16:00.

Pentru a fi admiși, candidații trebuie să îndeplinească toate criteriile legale și să promoveze evaluarea psihologică, examinarea medicală, dar și proba de evaluare a performanței fizice