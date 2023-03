Carlos Viver, antrenorul echipei de handbal feminin Rapid București, și-a reziliat contractul cu echipa din Giulești, după ce în sezonul trecut, Viver a câștigat cu Rapid titlul de campioană.

În Liga Florilor, Rapid București se află pe locul 2, la nouă puncte distanță de liderul CSM București, care recent a eliminat-o pe Rapid și din Cupa României cu scorul de 31-24.

Tehnicianul Carlos Viver, în vârstă de 49 ,de ani o antrena pe Rapid București din 2020, iar în acest an spaniolul a reușit calificarea în play-off-ul pentru sferturile EHF Champions League, acolo unde marea rivală CSM București a ajuns direct.

În cadrul unui comunicat, oficialii clubului Rapid București i-au mulțumit lui Carlos Viver pentru munca depusă la echipă.

”Sportul este frumos si pentru ca de multe ori creează povești. Astăzi se incheie una dintre poveștile sportului. O poveste a handbalului rapidist. O poveste frumoasă, începută in noiembrie 2020. Atunci, Carlos Viver, proaspăt vicecampion mondial cu naționala Spaniei, a ajuns la Rapid cu gânduri indrăznețe, deși obiectivul de moment era doar menținerea în Liga Florilor.În primul sezon, nu numai că echipa nu a retrogradat, dar a și încheiat competiția internă pe locul 6, foarte aproape de o nesperată calificare într-o cupă europeană. Cu toții speram ca sezonul următor sa duca, dupa aproape două decenii, handbalul rapidist într-o competiție europeană. Obiectivul oficial (locurile 1-4) părea unul îndrăzneț, dar realizabil. Sub comanda lui Carlos, fetele noastre au uluit însă handbalul romanesc și au produs minunea; Rapid – campioană națională, dupa o luptă epuizantă dusă până în ultima etapă. Ce a urmat…ceva de poveste. Grupele Ligii Campionilor, cu partide împotriva unora dintre cele mai puternice formații din handbalul mondial. Rapid a impresionat Europa handbalistică, nu doar prin cea mai frumoasă atmosferă din competitie, ci și prin rezultatele senzaționale.Timp de doi ani și jumătate, Carlos Viver a reușit să valorifice energia întregii suflări vișinii, răsplătind încrederea clubului prin performanțe sportive deosebite. Pentru toate aceste performanțe, dar mai ales pentru povestea pe care am scris-o împreuna, astăzi iți spunem ‘Gracias, senor Carlos! Îți mulțumim!.”