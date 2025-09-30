Cartonașul verde a fost folosit în premieră la un meci de fotbal masculin, la victoria Marocului cu Spania, scor 2-0, la Campionatul Mondial U20.

Cartonașul verde este o inovație din partea FIFA și poate fi folosit exclusiv de antrenori. Prin arătarea cartonașului către arbitru, tehnicienii pot solicita revederea unei faze la monitorul VAR.

Mohamed Ouahbi, selecționerul naționalei U20 a Marocului, a fost primul antrenor care a folosit cartonașul verde. Acest lucru s-a întâmplat la meciul cu Spania U20, câștigat cu 2-0.

Selecționerul Marocului i-a arătat arbitrului cartonașul verde în minutul 78 al confruntării, după ce „centralul” dictase o lovitură de pedeapsă pentru Spania.

Obligat de regulament, arbitrul a mers la monitorul VAR, iar după ce a revăzut faza, acesta a decis să anuleze lovitura de pedeapsă și i-a arătat cartonașul galben fotbalistului spaniol, pentru simulare.

„Știam că nu a fost penalty. Am fost destul de aproape de fază și mi-am dat seama. Chiar dacă n-ar fi fost penalty, tot mi-aș fi folosit cartonașul verde pentru că acum am această posibilitate”, a declarat Mohamed Ouahbi, potrivit as.com.

Cartonașul verde face parte din Football Video Support (FVS), o alternativă a VAR-ului, Acesta a mai fost folosit la competiții de juniori și la Campionatul Mondial de fotbal feminin U20.

Sistemul este asemănător cu „challenge-ul” din tenis și din sporturile americane. Antrenorii au dreptul de a solicita de două ori pe meci revederea unei faze care implică un gol, o lovitură de pedeapsă sau un cartonaș roșu.