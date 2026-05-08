Momente pline de emoție și speranță în localitatea Var. Ieri a avut loc slujba de sfințire a noii Case de tip familial, un proiect de suflet care oferă copiilor aflați în dificultate nu doar un adăpost, ci un cămin adevărat. La eveniment a participat vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj, Ioan-Adrian Crișan, alături de reprezentanți ai DGASPC Sălaj și ai autorităților locale. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, care a subliniat că zidurile acestui nou edificiu capătă viață doar prin dragostea nemărginită a celor care îi vor îngriji pe micuți.

Noua casă de tip familial din Var, structură aflată sub autoritatea DGASPC Sălaj, și-a deschis porțile sub binecuvântarea divină. Proiectul face parte dintr-o investiție masivă a Consiliului Județean Sălaj, finanțată cu 5 milioane de euro din fonduri europene, prin care zece astfel de centre au fost construite în tot județul.

Vicepreședintele CJ Sălaj, Adrian Crișan, a asistat la slujba oficiată de Preasfințitul Benedict, care a adresat un cuvânt de învățătură profund, amintind că responsabilitatea pentru acești copii este o datorie comună a întregii societăți:

„Vă mărturisesc că în timpul slujbei, mă uitam la noi cei responsabili și sentimentul acesta l-am avut: că avem de lucru, că avem de lucru noi cei mari. Cel puțin pe plan local, trebuie să punem umărul ca viața să se petreacă în cele mai bune condiții, atât cât omenește este posibil. (…) Avem nevoie de condiții, dar avem nevoie și de dragostea care să însoțească aceste condiții. Avem nevoie de ziduri în care să ne încălzim și de un acoperiș care să nu ne plouă, dar avem nevoie și de brațe care să ne ocrotească”, a subliniat Ierarhul Sălajului.

Mesajul Episcopului a fost unul de încurajare pentru personalul de specialitate, îndemnându-i să privească dincolo de calitatea de angajat și să devină părinți spirituali pentru copiii din centru:

„Să nu fim ca cei angajați, gândindu-ne mereu la ce ne așteaptă în schimb, ci să fim ca fii ai Tatălui, care suntem chemați să devenim, la rândul nostru, părinți și să oferim gratuit, dincolo de contextul exterior, ceea ce putem oferi. Iar când nu mai avem ce oferi, să-I spunem lui Dumnezeu: «Doamne, dacă Tu m-ai pus aici, dă-mi resurse, în așa fel încât sacul să nu se arate gol, ci să se arate tot timpul plin.» (…) Să nu ne fie frică să ne risipim în dragoste, să nu ne fie frică să pierdem, pentru că cine învață să piardă învață să iubească.”

Prin această investiție de la Var, alături de celelalte case construite în Șimleu Silvaniei, Mirșid, Inău, Cehu Silvaniei, Someș Odorhei și Crasna, peste 120 de copii din Sălaj vor beneficia de un mediu sigur, stabil și cât mai apropiat de cel familial, continuând astfel reforma esențială a sistemului de protecție a copilului în județul nostru.

Sfințirea casei de la Var marchează o etapă nouă în grija pe care autoritățile județene și biserica o poartă celor mai vulnerabili dintre noi, demonstrând că, prin parteneriatul dintre investiția materială și dăruirea spirituală, județul Sălaj reușește să creeze un viitor mai cald și mai sigur pentru copiii care au cea mai mare nevoie de protecție și dragoste.