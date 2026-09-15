Duminică, 13 septembrie, tinerii Asociației Culturale Bădăcin au cules roadele muncii depuse în ultimele 30 de săptămâni.

Proiectul Casei tradiționale din Bădăcin a fost unul voluntar, inițiat și susținut prin munca fizică a tinerilor. Casa a fost construită de la zero, din materiale tradiționale, păstrând arhitectura caselor din Bădăcin.

Pentru construcție au fost folosite materiale recuperate de la casele vechi din sat. Acestea au fost colectate de tineri din Bădăcin, dar și de tineri din alte zone ale țării care s-au alăturat proiect.

Proiectul nu se oprește aici. Pentru a întregi gospodăria, tinerii propun să construiască și o șură, care să devină un spațiu pentru activități culturale.

Tinerii îi invită pe toți cei care vor să susțină acest proiect să le fie alături.

A fost multă muncă, dar și multă bucurie, iar rezultatul este acum un loc în care tradiția și poveștile satului pot fi păstrate și descoperite de cei care îi trec pragul.

Casa tradițională din Bădăcin vă așteaptă să-i treceți pragul și să vă întoarceți în timp, în gospodăria bunicilor.

Acest proiect a fost susținut de oameni cu suflet mare, care tinerii le mulțumesc pentru sprijin. Un ajutor important a venit din partea domnului Marius Pop, precum și a domnilor Vlad Pop, Vlad Făgărășan, Dan Pop și Adrian Făgărași. În ultima etapă a șantierului, Purple Haze Șimleu Silvaniei sa alăturat proiect, asigurând hrana voluntarilor. De asemenea, un sprijin important în etapa execuției a fost oferit de Asociația „Salvăm Casele Albastre de pe Valea Barcăului”.

Principalul sponsor al proiectului este MindGrid , agenție de marketing digital din Sălaj, care construiește site-uri și dezvoltă mici prezență online pentru mijlocii din țară și din străinătate. MindGrid susține proiecte culturale locale. Detalii pe mindgrid.ro.

Tinerii Asociației culturale Bădăcin transmit mulțumiri tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui caz și au făcut posibil ca un colț din Bădăcinul de odinioară să prindă din noua viață.

📷 Sursa foto: Facebook – Cristian Borz