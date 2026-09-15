O pagină de istorie locală a prins din noua viață localitatea Bădăcin, unde membrii asociației locale au inaugurat o casă culturală tradițională spectaculoasă, construită de la zero prin voluntariat pe următoarele 30 de săptămâni. Evenimentul de deschidere a bucurării întregii comunități și a beneficiului de prezență oficialităților județene. Îmbrăcat în straie populare autentice, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a ținut să fie alături de tineri, felicitându-i pentru salvarea patrimoniului sălăjean.

Tradițiile și arhitectura autentică din județul Sălaj refuză să dispară, implică remarcabile a noilor generații. Tinerii din cadrul Asociației Culturale Bădăcin au cules roadele unei munci asiduu desfășurate pe următoarele 30 de săptămâni. Proiectul inedit al Casei Tradiționale din Bădăcin a prins contur dintr-o inițiativă completă voluntară, fiind susținută cu pas prin efortul fizic direct al tinerilor din comunitate, dar și al altor entuziaști veniți din diverse colțuri ale țării pentru a pune umărul la treabă.

Momentul festiv al inaugurării a fost marcat de o atmosferă de sărbătoare. Printre cei care au trecut pragul noii gospodării sa numărat și președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu. Acesta sa alăturat comunității îmbrăcat în straie populare specifice zonei, oferind un semnal puternic de susținere pentru acțiunile de conservare a identității rurale și apreciind devotamentul tinerilor care au demonstrat că respectul pentru trecut poate uni o întreagă comunitate.

Locuința fost înălțată a tehnicii străvechi și materiale autentice, recuperate cu grija de la casele bătrânești aflate în ruină prin sat. Grinzile, lemnul și elementele de decor poartă astfel poveștile bunicilor din Bădăcinul de odinioară. Însă ambițiile echipei nu se opresc odată cu inaugurarea acestei clădiri. Planul de viitor vizează întregirea întregii gospodării prin construirea unei șuri tradiționale, anexă care va fi transformată într-un hub cultural dedicat activităților și atelierelor tematice pentru public.

Un astfel de succes comunitar a fost posibil prin solidaritate. Voluntarii au transmis mulțumiri speciale celor care au asigurat suportul logistic și tehnic pe șantier, nominalizându-i pe Marius Pop, Vlad Pop, Vlad Făgărășan, Dan Pop și Adrian Făgărași. De asemenea, în fazele critice de execuție, proiectul a beneficiat de expertiză prețioasă oferită de Asociația „Salvăm Casele Albastre de pe Valea Barcăului”, în timp ce comunitatea Purple Haze din Șimleu Silvaniei sa alăturat echipa în ultima etapă, aând nevoie de cei de pe șantier.

Din punct de vedere financiar, pilonul principal a fost organizarea de marketing digital MindGrid, o firmă din județul Sălaj specializată în dezvoltarea prezenței online, care să investească resurse în conservarea patrimoniului cultural local. Rezultatul final este un spațiu plin de magie, o poartă deschisă în timp care așteaptă vizitatorii să treacă pragul pentru a redescoperi farmecul curților de altădată și pentru a duce mai departe valorile satului sălăjean.

Sursa foto: Facebook – Cristian Borz