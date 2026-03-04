Programul „Casa Verde Fotovoltaice” ar urma să fie transformat în „Casa Verde Baterii”, spune Ministrul Mediului. Acest proiect va sprijinii stocarea energiei produse în gospodării, însă autoritățile nu au anunțat bugetul și nivelul finanțării.

Programul „Casa Verde Fotovoltaice” dispare, în schimb Ministerul Mediului va finanța „Casa Verde Baterii”.

„Avem mai multe scenarii pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice. Urmează să avem discuţii cu Ministerul Finanţelor, dar după ce va fi aprobată Legea bugetului naţional, pentru că, în baza acestei legi, ulterior vom putea să avem o discuţie şi pe bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM). În momentul în care vom şti limita maximală la care putem să mergem, vom avea şi împărţirea în interiorul bugetului pe mai multe proiecte. Unul dintre scenarii este transformarea în „Casa Verde Baterii, dar nu vă pot da mai multe detalii, pentru că depinde foarte mult de bugetul maximal care va putea să fie alocat prin AFM în acest an” spune Buzoianu.

Decizia vine într-un moment în care numărul prosumatorilor a trecut de 250.000, iar rețeaua începe să resimtă presiunea. În zilele însorite, mii de gospodării trimit simultan energie în sistem. Specialiștii spun că această producție concentrată pune presiune pe rețeaua națională. Astfel că statul va oferi finanțare pentru instalarea unor sisteme de stocare a energiei produse de panourile fotovoltaice, însă condițiile de aplicare vor fi anunțate după adoptarea legii bugetului.

Reprezentanttul unei firme de baterii de stocare a transmis că:

„Ministerul Mediului știe foarte bine necesitățile pieței și nevoile unei case, așadar din punctul meu de vedere, cel mai ideal ar fi un acumulator de 16kwh pentru o casă de 120 m2 și cu un buget între 1000 și 1500 de euro, pentru fiecare client casnic. Ca să atingem independența energetică cel puțin 10 luni pe an, o casă are nevoie de minim 10kw de panouri cu minim 15kwh stocare în acumulator”.

Prețurile pornesc de la 500-600 de euro pentru capacități mici și pot ajunge la 5.000 de euro, în funcție de puterea instalată. Durata medie de viață a unei baterii este de aproximativ 15 ani, spun producătorii.

De altfel, mulți prosumatori iau în calcul instalarea unei baterii, pentru că facturile nu au scăzut cât se așteptau iar diferență între prețul la care vând energia livrata în rețea și cel la care o cumpără este prea mare. Prosumatorii sunt nemulțumiți și de ritmul în care se fac decontările sau compensările.

Anul trecut Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost suspendat, iar banii redistribuiți în alte proiecte ale Ministerului Mediului.