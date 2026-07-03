Dornici să facă experiența jucătorilor și mai interesantă, unii operatori de casino online și-au diversificat oferta în ultimii ani. Nu se mai pune accent doar pe oferirea unor jocuri interesante, ci și pe găsirea unor noi metode prin care jucătorii să se distreze și să prelungească distracția. Trei dintre cele mai populare concepte introduse sunt Cashback, turnee de casino online și Roata Norocului. Despre toate acestea, te invităm să descoperi mai multe în rândurile următoare.

Cashback la casino online

Cashback-ul este un concept relativ vechi, introdus mai întâi de magazinele fizice și apoi cele online. E aplicat în mai multe domenii și a fost preluat și de cazinourile online. MrBit (L1213854W001295 ONJN) este unul dintre operatorii cu cele mai interesante sisteme de cashback din țara noastră, în care utilizatorii sunt recompensați săptămânal în funcție de activitatea pe care o au pe platformă.

Operatorul de casino online are o formulă simplă prin care este calculată valoarea cashback-ului:

Cashback = (Depuneri – Retrageri – Sold curent (real + bonus) – Sold blocat – Pariuri sportive deschise – Toate acumulările (inclusiv bonusuri de la manager, premii din turnee/trageri la sorți și cashback primit anterior)) × Procentul tău de cashback (în funcție de nivelul atins).

Cashback-ul este calculat la finalul fiecărei săptămâni și este valabil pentru o perioadă de 7 zile. Practic, situația se resetează de la o săptămână la alta, iar nivelurile sunt următoarele:

Nivelul 5 – 2% cashback în limita a 1.000 lei

Nivelul 6 – 4% cashback în limita a 1.000 lei

Nivelul 7 – 6% cashback în limita a 1.000 lei

Nivelul 8 – 8% cashback în limita a 2.000 lei

Nivelul 9 – 10% cashback în limita a 2.000 lei

Nivelul 10 – 12% cashback în limita a 2.500 lei

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Turnee de sloturi online

În oferta de pacanele casino a operatorului amintit sunt peste 4.800 de jocuri, iar nu puține dintre ele sunt introduse și la turnee. Prin intermediul acestor turnee, jucătorii au ocazia să se „dueleze” de la distanță, în timp ce operatorul oferă recompense reale, care de care mai interesante. Turneele sunt fie săptămânale, fie lunare.

Jucătorii trebuie doar să opteze pentru participarea la ele și să joace la jocurile eligibile. Clasamentul este actualizat în timp real, iar utilizatorii văd pe ce poziție se află. Jocurile diferă de la o campanie la alta, dar și de furnizorii care le organizează în unele situații. De regulă, sloturile eligibile sunt cele care au deja o bază mare de fani, însă uneori sunt alese și lansări noi. Un avantaj caracteristic mediului online este că utilizatorii pot testa sloturi ca la aparate noi gratis – cu mize demo.

Roata Norocului

Roata Norocului a fost introdusă la casino online având la bază celebrul show televizat din SUA. Recompensele sunt zilnice, iar jucătorii au ocazia să învârtă zilnic roata. Printre marile premii oferite de MrBit în luna iunie se află PlayStation 5 Pro, Apple AirPods Pro 3, Dyson Supersonic Nural HD16, Samsung Galaxy Watch Ultra, un prăjitor de pâine Smeg și chiar un Lingou de Aur Valcambi Suisse de 10g. De asemenea, jucătorii mai au ocazia să obțină rotiri gratuite de diverse valori, pariuri gratuite și bonus de acumulare la depunere.

Cele trei concepte introduse relativ recent în universul cazinourilor online arată că acest domeniu este în schimbare. Cei pasionați nu ar trebui, însă, să ignore principiile jocului responsabil. Fiecare utilizator ar trebui să aibă un buget clar pe care să se bazeze, care să nu îi afecteze viața de zi cu zi, să evite jocul la recuperare și să pună accent pe distracție.