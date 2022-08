Cătălin Chirilă (24 de ani), campion mondial în proba de canoe simplu 1.000 de metri, a vorbit despre senzațiile și gândurile prin care a trecut până a ajunge la performanța extraordinară de la Halifax.

Băiatul din Sarichioi a plecat în Canada cu multe visuri și cu un singur gând: să facă spectacol, după cum a dezvăluit chiar el. Un gând ce poate părea straniu, ținând cont că era prima sa ediție de Campionate Mondiale singur în canoe, dar avea un atu de partea sa.

„Ştiam că sunt nou printre ei, unora dintre adversari le-am atras atenţia, le-am câştigat interesul, unii poate m-au subestimat şi eu îmi doream să fac spectacol. Ştiam că acum, la început, pot face o figură frumoasă. Dar, sincer vorbind, nu mă aşteptam chiar la aur! Îmi doream medalii, pentru că la Cupa Mondială am concurat cu aceiaşi sportivi şi am văzut că se poate”, a spus Cătălin Chirilă într-un interviu pentru Agerpres.

Cursa pe care a făcut-o pe lacul Banook e una de povestit, mai ales când o face personajul principal.

„Sincer, gândul că am câştigat a fost dinainte să trec linia de sosire. Nu am fost epuizat 100% la finalul cursei şi, la ultimele balize, conştientizam că sunt primul şi nimeni nu mă mai poate ajunge. A fost un sentiment foarte plăcut. Practic, am trăit cursa de la un cap la celălalt fără să mă epuizez 100%, să pic clar pe ponton, cum o făceam de regulă. Am simţit că am controlat cursa încă de la început, chiar dacă pe cameră, pentru telespectatori, s-a văzut că eram în spate, eu, de fapt, m-am ţinut de tactica pe care am abordat-o şi în serie şi a fost reuşită la final”, a spus el pentru sursa citată.