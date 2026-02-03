Cataracta este o afecțiune oftalmologică ce constă în opacifierea progresivă a cristalinului, lentila naturală a ochiului.

Această pierdere a transparenței împiedică lumina să ajungă corect la retină, ducând la vedere încețoșată și, în absența tratamentului, la pierderea vederii. Despre necesitatea tratării acesteia ne vorbește medicul Levai Lehar, șef al Clinicii Vitreum.

Dr. Levai Lehar este un medic chirurg oftalmolog cu o vastă experiență în mai multe domenii ale oftalmologiei. El se specializează continuu într-o serie de proceduri chirurgicale și tratamente oftalmologice de ultimă generație. Dr. Levai Lehar este expert în chirurgia cataractei, o procedură prin care cristalinul opacizat al ochiului este îndepărtat și înlocuit cu o lentilă artificială. Această intervenție poate îmbunătăți semnificativ calitatea vederii pacienților cu cataractă.

Cataracta apare adesea în tandem cu alte probleme oculare, fie ca o consecință a acestora, fie ca parte a procesului general de îmbătrânire.

Prezența altor afecțiuni este crucială deoarece influențează prognosticul vizual după operație. Dacă retina sau nervul optic sunt deja afectate prin glaucom, vederea s-ar putea să nu fie perfectă nici după înlocuirea cristalinului. De asemenea, asocierea bolilor crește complexitatea intervenției și riscul de complicații postoperatorii.

Înainte de a opera cataracta, sunt necesare un set de investigații detaliate, cu scopul de a obține cel mai bun rezultat posibil pentru pacient.

În concluzie, cataracta nu trebuie privită doar ca o etapă inevitabilă a îmbătrânirii, ci ca o afecțiune care necesită o abordare personalizată, mai ales atunci când coexistă cu glaucomul sau diabetul. Pierderea clarității vizuale cauzată de cataractă poate fi frustrantă, însă medicina modern, și mai ales Clinica Vitreum, transformă această provocare într-o soluție permanentă.