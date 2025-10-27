Catedrala Națională din București, inaugurată ca cel mai scump lăcaș de cult din lume, a fost construită cu o investiție de 270 de milioane de euro și impresionează prin dimensiunile și recordurile sale. Mozaicul interior va deveni una dintre cele mai remarcabile compoziții sacre din lume.

Catedrala Națională din București, inaugurată ca cel mai scump lăcaș de cult din lume, a fost construită cu o investiție de 270 de milioane de euro și impresionează prin dimensiunile și recordurile sale: cu o înălțime de 127 de metri, poate găzdui peste 7.000 de credincioși, iar catapeteasma sa de 407 metri pătrați se numără printre cele mai mari din lume. Lucrările la mozaicul interior, realizat în stil bizantin pe 25.000 de metri pătrați cu aproximativ 350 de milioane de pietricele, sunt în plină desfășurare și se estimează că, în doi ani, acesta va deveni una dintre cele mai remarcabile compoziții sacre din lume.

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române menționează că nu există încă certificări oficiale pentru recordurile deținute. Totuși, catapeteasma se remarcă fără dubiu prin dimensiunile sale impresionante. Aceasta are 407 metri pătrați, cât un teren de tenis complet, inclusiv zona destinată spectatorilor.

Altarul Catedralei se ridică la aproape 20 de metri în înălțime și este realizat din beton, renunțând astfel la tradiționalul lemn folosit de obicei în construcția altarelor.

Dintre cele șase clopote ale Catedralei, cel mai masiv cântărește 25 de tone, este decorat cu portretul patriarhului Daniel. Acesta a fost turnat în Germania.

Catedrala Națională se mândrește cu un mozaic impresionant de 25.000 de metri pătrați, executat în tradiționalul stil bizantin. Artiștii au lucrat cu răbdare și minuțiozitate, folosind aproximativ 350 de milioane de pietricele pentru a crea mozaicul.

Stilul bizantin, folosit inițial la Bazilica Sfânta Sofia din Constantinopol în secolul al VI-lea, a devenit ulterior reperul estetic pentru bisericile ortodoxe din întreaga lume.

În întreaga iconografie, doar 15% este realizată din mozaic cu foiță de aur, însă altarul este complet îmbrăcat în aur, fără excepții. Un strat suplimentar de sticlă este aplicat deasupra pentru a păstra și proteja aurul.

Foița de aur este pregătită în atelierele din Veneția, unde este topită, decupată și aplicată cu grijă pe țeserele care formează mozaicul.

Pietrele colorate sunt aduse din Italia prin transporturi speciale și ajung în România, unde sunt transformate în opere de artă de către 200 dintre cei mai talentați artiști în mozaic.

Pereții atelierelor sunt decorați cu reproduceri ale picturilor care vor fi integrate în iconografia Catedralei.

Fiecare dintre milioanele de pietre este șlefuită cu răbdare, unul câte unul. Peretele catapetesmei, impresionant prin cei 18 metri înălțime și 23 metri lungime, este complet împodobit cu 45 de icoane realizate în stil bizantin, decorate cu foiță de aur.Icoanele prezintă cele 12 mari sărbători împărătești, printre care se numără Nașterea și Botezul Domnului, Schimbarea la Față, Învierea și Înălțarea, precum și Nașterea Maicii Domnului sau Buna Vestire.Printre icoanele sfinților apostoli se regăsește și cea a Sfântului Apostol Andrei, unul dintre primii ucenici ai lui Iisus, cunoscut ca „cel întâi chemat” și ocrotitor al României. În semn de respect, unul dintre cele două hramuri ale catedralei îi poartă numele. Odată finalizat, peste aproximativ doi ani, mozaicul Catedralei va fi recunoscut drept una dintre cele mai impresionante compoziții sacre din lume, o creație care îmbină prezentul cu patrimoniul nostru istoric.