În urma depistării unor cazuri de COVID-19, la Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” și la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” din municipiul Zalău, în baza propunerilor formulate de către consiliile de administratie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Sălaj a decis marți, 29 septembrie, scenariile de functionare pentru cele două unități.

Astfel, cursurile de la clasele a II-a C și a VI-a C, din cadrul Școlii„Simion Bărnuțiu”, precum și de la clasele a IX A și E, a X-a C, a XI-B, C, F, respectiv a XII-a C, E, F și G din cadrul Liceului Pedagogic a fost suspenate entru o perioadă de 14 zile, mai precis în intervalul 28 septembrie-11 octombrie, pentru prima școală, 30 septembrie-5 noiembrie, pentru a doua.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Sălaj urmează să decidă suspendarea cursurilor și pentru patru clase de la Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou, unitate de învățământ în care un profesor a fost diagnosticat cu COVID-19.

Numărul claselor care trec în online va crește, însă, însă, având în vedere că în aceste zile, un al cincilea cadru didactic a fost infectat cu coronavirus. Este vorba despre o profesoară de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău, care predă și la Liceul Pedagogic.

Numărul total al unităților de învățământ sălăjene afectate de COVID-19 ajunge, astfel, la șase, iar al cazurilor de infectare, la opt – trei elevi și cinci cadre didactice.