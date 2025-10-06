În emblematicul Castel Norman-Șvab, din Bari, a avut loc tragerea la sorți pentru grupele Campionatului European 2026, la volei feminin.

La volei feminin, România a fost plasată în urna a patra. Vom avea parte de o grupă extrem de interesantă, însă cu șanse de calificare. Reprezentativa României a fost trimisă de Magdalena Jehlarova, componenta naționalei Cehiei, în grupa C, la Baku – în Azerbaidjan-, alături de Azerbaidjan, Portugalia, Țările de Jos, Belgia și Spania.

Campionatul European 2026 se va disputa între 21 august și 6 septembrie 2026.

Celelalte grupe ale Euro 2026 sunt:

Grupa A, ale cărei partide se vor desfășura la Istanbul, în Turcia, este formată din Turcia, Letonia, Polonia, Germania, Slovenia, Ungaria

Grupa B, ale cărei partide se vor desfășura la Brno, în Cehia, este formată din Cehia, Austria, Serbia, Ucraina, Bulgaria, Grecia.

Grupa D, desfășurată la Gotteborg, în Suedia, este formată din Suedia,Muntenegru,Italia, Franța, Slovacia, Croația

La feminin, România este pe locul 11 în clasamentul CEV.

După meciurile din grupe, se vor disputa optimile şi sferturile de finală (la Istanbul şi Brno), iar semifinalele şi finalele vor avea loc tot la Istanbul.

Turneul final va avea loc între 21 august – 6 septembrie 2026, iar oraşele gazdă vor fi Istanbul, Brno, Baku şi Goteborg. Deţinătoarea trofeului este Turcia.

Biletele pentru ambele competiţii se vor pune în vânzare în 7 noiembrie, potrivit CEV.