În ultimii ani, conceptul de clădire NZEB, sau „Nearly Zero Energy Building” (Clădire cu Consum Aproape Zero de Energie), a devenit din ce în ce mai important în industria construcțiilor și a devenit o prioritate în eforturile de combatere a schimbărilor climatice. În acest articol, vom explora în detaliu ce reprezintă o clădire NZEB și cum aceasta contribuie la sustenabilitate.

Ce este o clădire NZEB – Nearly Zero Energy Building?

Clădirile NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) sunt clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero. Acestea au o performanță energetică foarte ridicată, iar energia necesară pentru a le încălzi, răci, ventila și ilumina este acoperită în proporție majoritară din surse regenerabile.

Există o serie de tehnici și tehnologii care pot fi utilizate pentru a construi o clădire NZEB. Unele dintre cele mai comune includ:

Izolarea termică: Izolarea termică eficientă ajută la reducerea pierderilor de căldură în timpul iernii și a căldurii în timpul verii.

Uși și ferestre eficiente energetic: Ușile și ferestrele eficiente energetic permit pătrunderea căldurii și a luminii naturale, reducând nevoia de iluminat artificial și încălzire.

Sistem de ventilație eficient: Sistemul de ventilație eficient ajută la eliminarea aerului poluat și la introducerea aerului proaspăt, fără a pierde căldură sau răcire.

Echipamente de încălzire și răcire eficiente: Echipamentele de încălzire și răcire eficiente consumă mai puțină energie pentru a funcționa.

Surse regenerabile de energie: Sursele regenerabile de energie, cum ar fi panouri fotovoltaice , pot fi utilizate pentru a produce energie pentru clădire.

Rolul Managerului Energetic

Un alt aspect crucial în operarea eficientă a unei clădiri NZEB este un manager energetic. Acesta este responsabil pentru monitorizarea și gestionarea eficientă a consumului de energie al clădirii. Prin intermediul tehnologiei avansate și a sistemelor de automatizare, un manager energetic poate optimiza utilizarea energiei în funcție de nevoi, asigurând că resursele sunt utilizate cu maximă eficiență.

Beneficiile Clădirilor NZEB

Clădirile NZEB aduc numeroase beneficii, atât pentru proprietari, cât și pentru mediu: