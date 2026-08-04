Când începi să te documentezi despre gips carton, dai peste aceleași informații peste tot: tipuri de plăci, grosimi, profile metalice. Ghiduri clare, bine structurate, care îți explică ce există pe piață. Problema e că niciunul nu îți spune ce să faci cu toate astea în contextul tău specific, adică în camera ta, cu pereții tăi, cu bugetul tău.

Și tocmai acolo apar surprizele. Nu la cumpărare, ci la montaj sau, mai rău, la câteva luni după ce ai terminat. Alegerea tipului de placă e mai puțin despre specificații tehnice și mai mult despre câteva variabile pe care le ignori când ești la început. Asta e ce acoperă articolul de față.

1.Tipul de placă nu e prima decizie, ci a doua

Majoritatea oamenilor intră în magazin cu o singură întrebare: „Ce gips carton îmi trebuie?” Răspunsul corect e: depinde de unde îl pui și cum e construit spațiul.

Există patru tipuri principale de plăci pe care le găsești curent:

Placa standard (albă) pentru camere uscate, dormitoare, living Placa rezistentă la umiditate (verde) pentru băi, bucătării, spații cu vapori Placa ignifugă (roz/roșie) pentru zone cu risc de incendiu sau cerințe de rezistență la foc Placa acustică cu densitate mare, pentru pereți despărțitori unde izolarea fonică contează

Problema reală nu e că oamenii nu știu că există aceste tipuri. E că le amestecă sau le înlocuiesc unele cu altele din motive de preț. Placa verde costă mai mult decât cea albă, iar diferența per placă pare mică. Dar dacă pui placă standard într-o baie sau lângă o chiuvetă de bucătărie, în 2-3 ani miezul de ipsos absoarbe umiditate și placa se deformează. Nu imediat. Treptat.

Un alt aspect pe care ghidurile îl trec repede: grosimea contează diferit în funcție de aplicație. Pentru pereți despărțitori, 12,5 mm e suficient în majoritatea cazurilor. Pentru tavane, unii meșteri preferă 9,5 mm tocmai pentru că e mai ușor și pune mai puțin stres pe structura de profile. Dar 9,5 mm pe perete e mai fragil la impact, ceea ce înseamnă că dacă ai copii sau trafic intens în zonă, mergi pe 12,5 mm oriunde.

2.Structura de profile e unde se câștigă sau se pierde totul

Plăcile de gips-carton nu pot oferi performanțe bune fără o structură solidă. De aceea, este important să alegi profile gips carton de pe bilden.ro adaptate tipului de lucrare, deoarece acestea influențează direct stabilitatea, rezistența și durabilitatea întregului sistem. Tocmai structura este însă partea pe care mulți o tratează superficial sau improvizează în timpul montajului.

Și tocmai structura e partea pe care oamenii o grăbesc sau o improvizează.

Câteva lucruri concrete care fac diferența:

– Distanța dintre profile CD: standard e 40 cm pentru tavane, 60 cm pentru pereți. Dacă mergi pe 60 cm la tavan, placa se poate ondula în timp, mai ales dacă există variații de temperatură sau umiditate

– Profilele UD perimetrale: trebuie fixate cu dibluri la fiecare 50-60 cm, nu din 80 în 80 „că tot ține”

– Îmbinările de placă: nu trebuie să cadă în mijlocul unui profil, ci pe marginea lui, altfel fisurile apar garantat după primul sezon de încălzire

– Banda acustică sub profilele perimetrale: ignorată aproape universal în proiectele DIY, dar fără ea sunetul se transmite direct prin structură

Creatorul canalului PRO DECOR explică în videoclipul despre tavane că structura simplă cu profile CD din 40 în 40 cm e potrivită pentru camere mai mici, dar că pentru suprafețe mari sau tavane cu termoizolație adăugată, distanța trebuie redusă și bridele de susținere trebuie ancorate corect în planșeu. Altfel, în timp, tavanul cedează ușor la mijloc. (PRO DECOR, YouTube, „Metoda ieftina & rapida de a face un tavan din gips carton”, 2022)

3.Ce se întâmplă când placa e pusă corect dar finisajul nu

Poți monta perfect structura și plăcile și tot să ai un rezultat dezamăgitor dacă finisajul benzilor de îmbinare e greșit. Asta e zona unde apar cele mai multe reclamații după renovare.

Benzile de îmbinare (plasa sau hârtia) trebuie aplicate cu glet de îmbinare, nu cu glet de finisaj. Diferența: gletul de îmbinare e mai dur, se contractă mai puțin și ține banda fixă. Gletul de finisaj e mai moale, se aplică deasupra și dă suprafața netedă. Dacă inversezi ordinea sau folosești un singur produs pentru ambele etape, fisurile apar la îmbinări după primul ciclu termic.

Un utilizator de pe r/CasualRO descria exact această situație: după o renovare în care meșterul a lipit gips carton direct pe perete fără să respecte distanțele de dilatare, fisurile au apărut la colțuri în mai puțin de un an. Soluția propusă în thread era folosirea unor dibluri mai lungi care să intre și în stratul de beton, nu doar în placă. (r/CasualRO, , februarie 2025)

De exemplu: pentru o cameră de 15 mp cu tavan la 2,6 m, ai nevoie de aproximativ 3-4 kg de glet de îmbinare pentru benzile de la tavan și 1-2 kg suplimentar pentru colțuri. Dacă cumperi un singur sac de 5 kg și îl folosești pentru tot, inclusiv finisaj, vei rămâne fără material la jumătatea lucrării sau vei aplica straturi prea groase care crapă la uscare.

4.Când gips-cartonul nu e răspunsul potrivit

Există situații în care gips cartonul e ales implicit, fără să fie neapărat cea mai bună opțiune. Nu e un material universal.

Pe pereți exteriori sau pe suprafețe cu punți termice, gips cartonul singur nu rezolvă problema de condens. Ai nevoie de un strat de termoizolație între perete și placă, altfel condensul se formează în spatele plăcii și miezul de ipsos se degradează lent, fără să se vadă din față.

Pe tavane cu deschideri mari (peste 4-5 m), structura simplă cu un singur rând de profile nu e suficientă. Ai nevoie de structură dublă sau de profile primare CD 60, nu CD 27. Diferența de cost e de câteva sute de lei, dar diferența de comportament în timp e semnificativă.

Într-un thread de pe r/HomeImprovement, mai mulți utilizatori cu experiență în renovări discutau despre situațiile în care gips cartonul standard cedează locul unor alternative mai rigide, cum ar fi plăcile de ciment sau OSB-ul, mai ales în zone cu umiditate ridicată sau unde se montează obiecte grele pe perete. Concluzia generală era că gips cartonul e excelent când e ales pentru ce face bine, nu ca soluție implicită pentru orice suprafață. (u/Icy-Relationship-493, r/HomeImprovement,, octombrie 2022)

1.Bugetul real al unui proiect cu gips carton

Prețul plăcilor e doar o parte din cost. Și nu cea mai mare.

O placă standard de 12,5 mm, format 120×260 cm, costă între 35 și 55 RON în funcție de brand și furnizor. Dar la asta se adaugă:

– Profile metalice (UD + CD): 8-15 RON/bucată, în funcție de lungime

– Bride de susținere pentru tavan: 3-6 RON/bucată, cu câte una la fiecare 50 cm pe profil

– Șuruburi autofiletante: 2-3 RON/100 bucăți

– Bandă de îmbinare + glet de îmbinare + glet de finisaj: 80-150 RON per cameră medie

– Dibluri și ancore pentru fixarea profilelor perimetrale: variabil

Pentru o cameră de 15 mp cu tavan și un perete despărțitor, bugetul realist pentru materiale pornește de la 800-1.000 RON, fără manoperă. Dacă adaugi termoizolație sau placă acustică, suma crește cu 30-50%.

Mulți oameni calculează doar plăcile și profilele și rămân surprinși la casă. Nu e o capcană a magazinelor, e pur și simplu că lista de accesorii e lungă și fiecare element pare mic individual.

Alegerea materialelor pentru un proiect cu gips carton nu e complicată, dar cere să știi ce întrebări să pui înainte să ajungi la raft. Tipul de placă, grosimea, distanța dintre profile și produsele de finisaj sunt decizii care se iau împreună, nu separat. Cel mai frecvent regret pe care îl menționează oamenii care au trecut prin renovări cu gips carton nu e că au ales un brand greșit, ci că au grăbit etapa de planificare și au improvizat la montaj. Diferența se vede, de obicei, la primul iarnă.

Surse și experiențe din comunitate:

– YouTube — PRO DECOR — „Metoda ieftina & rapida de a face un tavan din gips carton” — https://www.youtube.com/watch?v=x0A6TLGTz4g — 2022

– Reddit — r/CasualRO — „Fail renovare interioara” — https://www.reddit.com/r/CasualRO/comments/1ihfn58/fail_renovare_interioara/ — februarie 2025

– Reddit — u/Icy-Relationship-493 — r/HomeImprovement — https://www.reddit.com/r/HomeImprovement/comments/y2990k/what_are_your_favorite_drywall_alternatives_for/ — octombrie 2022

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