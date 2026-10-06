Pentru adulții care observă primele strănuturi și senzația că începe o răceală, alegerea unui produs poate ridica mai multe întrebări: ce ingrediente conține, cum se administrează și cărei situații i se potrivește? O verificare atentă a acestor aspecte, încă de la primele semne, te ajută să alegi informat și să eviți utilizarea unor produse care nu corespund nevoilor tale.

Strănutul nu indică însă automat o răceală. Poate apărea și în cazul alergiilor sau al expunerii la iritanți din aer. Dacă apar și alte simptome, este util să urmărești evoluția lor și să ceri sfatul unui farmacist atunci când nu știi ce variantă să alegi.

În acest articol sunt analizate șase produse disponibile la Help Net în 2026. Sunt incluse pastile pentru gât, comprimate orodispersabile, plicuri, comprimate efervescente și capsule. Pentru o comparație ușor de urmărit, fiecare produs este prezentat după aceleași cinci criterii: forma de prezentare, ingredientele, cantitatea din ambalaj, modul de administrare și utilizarea.

1. LOROBLIS 16 COMPRIMATE ORODISPERSABILE

LOROBLIS se administrează direct în cavitatea bucală, comprimatul fiind lăsat să se dizolve lent. Formula conține Streptococcus salivarius K12 și vitamina D3 și este destinată susținerii cavității bucale și a gâtului.

Forma de prezentare: comprimate orodispersabile, care se dizolvă în gură.

comprimate orodispersabile, care se dizolvă în gură. Ingrediente: Streptococcus salivarius K12, în cantitate de 1 x 10⁹ UFC per comprimat, și vitamina D3.

Streptococcus salivarius K12, în cantitate de 1 x 10⁹ UFC per comprimat, și vitamina D3. Cantitate în ambalaj: 16 comprimate.

16 comprimate. Mod de administrare: 1-2 comprimate pe zi, seara, după igiena orală. Comprimatul se lasă să se dizolve lent și nu se mestecă.

1-2 comprimate pe zi, seara, după igiena orală. Comprimatul se lasă să se dizolve lent și nu se mestecă. Utilizare: pentru susținerea cavității bucale și a gâtului.

Puncte forte:

Nu necesită apă pentru administrare.

Formula conține K12 și vitamina D3.

Puncte slabe:

Comprimatul trebuie lăsat să se dizolve lent, iar administrarea este recomandată seara.

Potrivit pentru: persoanele care preferă comprimatele orodispersabile și caută o formulă pentru cavitatea bucală și gât. Administrarea de seară și dizolvarea completă trebuie respectate.

2. ZDROVIT GRIPOVIT MAX C 10 PLICURI

ZDROVIT GRIPOVIT MAX C se prezintă sub formă de pulbere, care se transformă într-o băutură după dizolvarea în apă.

Forma de prezentare: pulbere în plicuri, pentru dizolvare în apă.

pulbere în plicuri, pentru dizolvare în apă. Ingrediente: vitamina C 850 mg și zinc 5 mg per plic; formula include pulberi din fructe, extract de soc și flori de hibiscus.

vitamina C 850 mg și zinc 5 mg per plic; formula include pulberi din fructe, extract de soc și flori de hibiscus. Cantitate în ambalaj: 10 plicuri.

10 plicuri. Mod de administrare: un plic pe zi, dizolvat într-un pahar cu apă fierbinte, fără ca apa să fiarbă. Se amestecă și se consumă băutura.

un plic pe zi, dizolvat într-un pahar cu apă fierbinte, fără ca apa să fiarbă. Se amestecă și se consumă băutura. Utilizare: aport de vitamina C și zinc, într-o formă care se prepară ca băutură.

Puncte forte:

Doza recomandată este de un plic pe zi.

Vitamina C și zincul se regăsesc în aceeași formulă.

Puncte slabe:

Pentru administrare este necesar un pahar cu apă fierbinte, fără să fie fiartă.

Potrivit pentru: persoanele care preferă pulberile dizolvate în apă și caută o formulă cu vitamina C și zinc. Instrucțiunile și ingredientele trebuie verificate înainte de utilizare.

3. LIVSANE PASTILE PENTRU GAT CU MUSCHI ISLANDEZ 40 TABLETE

LIVSANE PASTILE PENTRU GAT CU MUSCHI ISLANDEZ 40 TABLETE sunt destinate administrării la nivelul gâtului și se dizolvă în gură.

Forma de prezentare: pastile pentru gât, care se dizolvă în gură.

pastile pentru gât, care se dizolvă în gură. Ingrediente: 80 mg extract uscat de mușchi islandez per pastilă; gumă arabică, vitamina C, ulei de mentă și concentrat de suc de fructe.

80 mg extract uscat de mușchi islandez per pastilă; gumă arabică, vitamina C, ulei de mentă și concentrat de suc de fructe. Cantitate în ambalaj: 40 de tablete.

40 de tablete. Mod de administrare: pentru adulți și copii peste 4 ani: 1-2 pastile de mai multe ori pe zi.

pentru adulți și copii peste 4 ani: 1-2 pastile de mai multe ori pe zi. Utilizare: pastile pentru gât, cu extract de mușchi islandez.

Puncte forte:

Conține 80 mg de extract uscat de mușchi islandez în fiecare pastilă.

Nu presupune prepararea unei băuturi.

Puncte slabe:

Instrucțiunile de administrare se adresează adulților și copiilor peste 4 ani.

Potrivit pentru: adulți și copii mai mari de 4 ani care preferă pastilele ce se dizolvă în gură. Este important să fie respectate indicațiile privind vârsta și numărul de pastile.

4. FITERMAN PROPOLIS C RACEALA SI GRIPA COPII 10 PLICURI

Sursa foto: Helpnet.ro

FITERMAN PROPOLIS C RACEALA SI GRIPA COPII 10 PLICURI este o formulă la plic destinată copiilor peste 1 an.

Forma de prezentare: pulbere în plic, pentru dizolvare în apă caldă.

pulbere în plic, pentru dizolvare în apă caldă. Ingrediente: acid ascorbic 400 mg per plic, extract din flori de soc, tinctură de propolis și sorbitol.

acid ascorbic 400 mg per plic, extract din flori de soc, tinctură de propolis și sorbitol. Cantitate în ambalaj: 10 plicuri.

10 plicuri. Mod de administrare: pentru copii peste 1 an: un plic pe zi, dizolvat în aproximativ 150 ml de apă caldă.

pentru copii peste 1 an: un plic pe zi, dizolvat în aproximativ 150 ml de apă caldă. Utilizare: formulă la plic destinată copiilor peste 1 an.

Puncte forte:

Doza indicată pentru copiii peste 1 an este de un plic pe zi.

Fiecare plic conține 400 mg de acid ascorbic.

Puncte slabe:

Pulberea trebuie dizolvată în aproximativ 150 ml de apă caldă.

Potrivit pentru: părinții care caută o formulă la plic pentru un copil de peste 1 an. Doza și lista ingredientelor trebuie verificate înainte de administrare, în special în cazul alergiilor cunoscute sau al utilizării altor produse.

5. REDOXON TRIPLE ACTION 10 COMPRIMATE EFERVESCENTE

Sursa foto: Helpnet.ro

REDOXON TRIPLE ACTION combină vitamina C, vitamina D și zinc într-un comprimat efervescent. Acesta se dizolvă în apă înainte de administrare, fiind o opțiune pentru persoanele care preferă această formă în locul capsulelor sau comprimatelor obișnuite.

Forma de prezentare: comprimate efervescente.

comprimate efervescente. Ingrediente: vitamina C 1000 mg, vitamina D 400 UI și zinc 10 mg per comprimat.

vitamina C 1000 mg, vitamina D 400 UI și zinc 10 mg per comprimat. Cantitate în ambalaj: 10 comprimate.

10 comprimate. Mod de administrare: adulții iau un comprimat pe zi, iar copiii peste 12 ani iau jumătate de comprimat pe zi. Doza se dizolvă în 200 ml de apă.

adulții iau un comprimat pe zi, iar copiii peste 12 ani iau jumătate de comprimat pe zi. Doza se dizolvă în 200 ml de apă. Utilizare: aport de vitamine C și D și zinc, într-o formă efervescentă.

Puncte forte:

Vitamina C, vitamina D și zincul sunt reunite într-un singur comprimat.

Dozele sunt diferențiate pentru adulți și copiii peste 12 ani.

Puncte slabe:

Comprimatul trebuie dizolvat în apă înainte de administrare.

Potrivit pentru: adulți și copii peste 12 ani care preferă suplimentele pentru răceală și gripă sub formă de comprimate efervescente și doresc o formulă cu vitamina C, vitamina D și zinc.

6. VIRUSBLOCK FORTE 20 CAPSULE

Sursa foto: Helpnet.ro

VIRUSBLOCK FORTE este disponibil sub formă de capsule și reunește Ginseng-coreean, Aloe vera, Astragalus membranaceus, vitamina C și zinc.

Forma de prezentare: capsule.

capsule. Ingrediente: extract din rădăcina de Ginseng-coreean, standardizat la minimum 5% ginsenozide, Aloe vera, Astragalus membranaceus, vitamina C și zinc.

extract din rădăcina de Ginseng-coreean, standardizat la minimum 5% ginsenozide, Aloe vera, Astragalus membranaceus, vitamina C și zinc. Cantitate în ambalaj: 20 de capsule.

20 de capsule. Mod de administrare: la primele semne de slăbire a sistemului imunitar: două capsule dimineața și două seara, cu o jumătate de oră înainte de masă. Nu se depășesc patru capsule pe zi.

la primele semne de slăbire a sistemului imunitar: două capsule dimineața și două seara, cu o jumătate de oră înainte de masă. Nu se depășesc patru capsule pe zi. Utilizare: formulă cu ingrediente pentru susținerea sistemului imunitar.

Puncte forte:

Reunește ingrediente precum Ginseng-coreean, Aloe vera și Astragalus cu vitamina C și zinc.

Limita de patru capsule pe zi este precizată în instrucțiuni.

Puncte slabe:

Administrarea indicată la primele semne presupune patru capsule pe zi, împărțite în două prize.

Potrivit pentru: persoanele care preferă capsulele și pot respecta administrarea dimineața și seara. Dacă iei medicamente sau ai o afecțiune cronică, verifică ingredientele și cere sfatul farmacistului.

Cum alegi corect suplimentele pentru răceală în 2026

Primul pas este să observi ce simptome ai și să alegi o formă de administrare pe care o poți respecta. Strănutul izolat nu confirmă o răceală, astfel că este util să urmărești și apariția altor manifestări.

Așadar:

Pornește de la simptomul care te deranjează: produsele din lista de mai sus au utilizări diferite, de la formule destinate gâtului până la produse cu vitamine și minerale.

produsele din lista de mai sus au utilizări diferite, de la formule destinate gâtului până la produse cu vitamine și minerale. Alege forma de administrare potrivită: plicurile și comprimatele efervescente se dizolvă în apă, în timp ce pastilele pentru gât și comprimatele orodispersabile se administrează direct în cavitatea bucală.

plicurile și comprimatele efervescente se dizolvă în apă, în timp ce pastilele pentru gât și comprimatele orodispersabile se administrează direct în cavitatea bucală. Respectă vârsta și doza: verifică întotdeauna indicațiile specifice produsului ales.

verifică întotdeauna indicațiile specifice produsului ales. Urmărește aportul total de vitamine și minerale: dacă iei mai multe suplimente, compară ingredientele și cantitățile de pe etichete pentru a evita dublarea inutilă a unor componente.

dacă iei mai multe suplimente, compară ingredientele și cantitățile de pe etichete pentru a evita dublarea inutilă a unor componente. Cere recomandarea unui specialist când este necesar: pentru copii, sarcină, afecțiuni cronice sau tratamente medicamentoase, discută în prealabil cu medicul ori farmacistul.

Prin urmare, cele șase formule prezentate au compoziții și moduri de administrare diferite. În 2026, LOROBLIS și LIVSANE se administrează în cavitatea bucală, ZDROVIT GRIPOVIT MAX C și FITERMAN PROPOLIS C RACEALA SI GRIPA COPII se prepară cu apă, REDOXON TRIPLE ACTION este efervescent, iar VIRUSBLOCK FORTE se prezintă sub formă de capsule.

Înainte să alegi o variantă, verifică prospectul și informațiile de pe ambalaj. Dacă apar febră ridicată, dificultăți de respirație, simptome persistente sau o agravare a stării generale, discută cu medicul. Pentru o recomandare adaptată situației tale, un farmacist Help Net te poate ajuta să compari ingredientele, dozele și modul de administrare.

Disclaimer: Informațiile au scop informativ și nu înlocuiesc recomandarea medicului sau a farmacistului. Pentru dificultăți de respirație, febră ridicată, simptome care se agravează ori persistă, solicită sfatul unui specialist. În cazul copiilor, al sarcinii, al afecțiunilor cronice sau al tratamentelor medicamentoase, cere recomandare înainte de utilizare.