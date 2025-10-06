La Bari, Italia, a avut loc tragerea la sorți a grupelor pentru campionatele europene de volei din 2026. Atât naționala masculină a României, cât și cea feminină sunt calificate și și-au aflat adversarele, o grupă a turneului masculin fiind găzduită în România, la Cluj-Napoca.

România a nimerit într-o grupă extrem de grea. Și-a dorit Letonia, având dreptul ca țară gazdă șă-și aleagă un adversar. În rest, vor veni la Cluj-Napoca, anul viitor, în luna septembrie, Franța, Germania, Turcia și Elveția.

Emblematicul Castel Normand-Șvab din Bari a fost gazda tragerii la sorți a grupelor pentru campionatele europene de volei din 2026. România, care va găzdui o grupă a turneului masculin, a fost reprezentată în Italia de Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei, de Bela Bartha, liderul naționalei, și de Gabriela Bulgariu, șefa Departamentului Internațional din cadrul FR Volei.

Campionatul European de volei masculin va avea loc în 10-27 septembrie 2026, iar gazdele vor fi Bulgaria, Finlanda, Italia și România. În țara noastră se va organiza grupa D, meciurile urmând să se desfășoare în BTarena din Cluj-Napoca.

România a ales-o drept parteneră pe Letonia, care s-a alăturat grupei sale, din care mai face parte și Franța, dubla campioană olimpică. Iată componența celor patru grupe:

Grupa A, care se va desfășura la Napoli și Modena, în Italia, este alcătuită din Italia, Suedia, Slovenia, Cehia, Grecia, Slovacia;

Grupa B, care se va desfășura la Varna, în Bulgaria, este formată din Bulgaria, Macedonia de Nord, Polonia, Ucraina, Portugalia, Israel;

Grupa C, care se va desfășura la Tampere, în Finlanda , este formată dinFinlanda, Estonia, Serbia, Belgia, Olanda, Danemarca;

Grupa D, care se va desfășura la Cluj-Napoca,în România, este formată din România, Letonia, Franța, Germania, Turcia, Elveția

„În primul rând, salutări tuturor. Legat de rezultatele noastre, cred că suntem un grup cu multă putere, ne simțim ca o familie și ne bucurăm să jucăm împreună. Cred că putem avea rezultate bune și în viitor. Cred că acest turneu reprezintă multe lucruri. Încă de când am găzduit turneul feminin, cred că voleiul a crescut în România, cred că mai mulți oameni urmăresc acest sport și îl practică”, a declarat Bartha, jucător al naționalei României și a echipei italiene ITAS Trentino.

După disputarea fazei grupelor, primele patru clasate vor juca în optimi, echipele din grupa României urmând a evolua la Varna, împotriva celor calificate din grupa B. Urmează sferturile, la Varna şi Torino, iar apoi, la Milano, semifinalele şi finala.

Deţinătoarea actuală a trofeului continental este Polonia.