Pentru a treia oară în istorie, Euro Volley se va desfășura în patru țări: Italia, Bulgaria, Macedonia de Nord și Israel. Toate partidele se vor disputa în intervalul 28 august – 16 septembrie 2023.

Primele trei echipe ale turneului se vor califica la Campionatul Mondial de volei masculin din 2025 în calitate de reprezentant CEV, cu excepția Italiei care este deja calificată fiind campioană mondială.

Grupa României se va juca în Israel, la Tel Aviv, obiectivul Federației Române de Volei fiind clasarea în primele 4 echipe, automat mergând în optimi. Tricolorii vor debuta pe 30 august, contra Portugaliei, urmând apoi să joace în ordine cu Israel, Turcia, Grecia și campioana olimpică, Franța.

Din lotul de 14 jucători, 11 provin din campionatul intern și trei evolează în străinătate, Chițigoi și Aciobăniței in Polonia, Rață in Belgia.

”Avem o grupă grea, dar cu excepția Franței, cred că avem șanse în fața celorlalte echipe. Cu Portugalia ne-am întâlnit în Golden League și le-am simțit pulsul, la fel cu Turcia, pe care am reușit să-i învingem în deplasare. Israel are avantajul de a juca acasă, iar Grecia e o echipă pe care am mai întâlnit-o, îi cunoaștem valoarea. Obiectivul nostru este de a ajunge în optimi”, a declarat selecționerul Sergiu Stancu.