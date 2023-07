David Popovici a primit la Fukuoka premiul de cel mai bun înotător al anului 2022 de la Federația Internațională, World Aquatics.

Înainte să intre în competiție la Fukuoka, David Popovici a primit premiul de cel mai bun înotător al anului 2022 din partea Federației Internaționale.

Românul a reușit anul trecut să câștige două titluri mondiale în probele de 100 și 200 metri liber, să repete victoriile la Campionatele Europene și să stabilească un nou record mondial în proba regină a înotului, cea de 100 m liber. La 46, 86 s a oprit el cronometrul la Roma în cadrul competiției continentale.

În plus, David Popovici a cucerit și patru medalii mondiale la juniori, trei de aur și una de argint, și cinci europene, patru de aur și una de argint. Pentru premiul acordat de World Aquatics au votat foști înotători, oficiali, sportivi de top și jurnaliști. Nominalizații au fost David Popovici, francezul Leon Marcand, maghiarul Kristof Milak și italianul Thomas Ceccon. În 2021 premiul a fost câștigat de Caeleb Dressel.

Înotătorul în vârstă de 18 ani a fost premiat înainte de începerea primei sesiuni de seară de la Fukuoka.

David Popovici, campionul mondial en-titre al probei de 200 de metri liber, s-a calificat cu cel mai bun timp în finala programată marți

„Am vrut să fiu primul în seria mea și să obțin un bilet aproape sigur pentru finală. Asta este ceea ce am făcut. Mă interesează să mă simt bine și să fiu mulțumit de cursa mea”, a subliniat David Popovici.

„Cred că nimeni nu are dreptul să-și dorească mai mult decât tine, nici măcar antrenorii, nici măcar părinții. Și presiune, presiune, presiune. Întotdeauna există, n-am ce să-i fac. Există, în schimb, pot să controlez ce presiune ajunge la mine și cu fiecare cursă și cu fiecare concurs, învăț s-o gestionez din ce în ce mai bine.Cum spunea și Michael Phelps, el nu iubea să câștige, ci ura să piardă. Nici mie nu-mi place să pierd, însă știu că dacă se va întâmpla vreodată, pentru că se poate întâmpla, ori e o victorie, ori am învățat ceva. Așa că, cu mentalitatea asta, nu prea are ce să deranjeze”, a comentat David.