Distribuție Energie Electrică Romania anunță semnarea celui mai mare contract din istoria companiei, care prevede achiziția a 1,1 milioane de contoare inteligente în aria sa de distribuție.

Distribuție Energie Electrică Romania anunță semnarea celui mai mare contract din istoria companiei, care prevede achiziția a 1,1 milioane de contoare inteligente în aria sa de distribuție, arată operatorul de distribuție al energiei electrice, membru al grupului Electrica, într-un comunicat de presă transmis către redacția noastră.

Această investiție strategică marchează un pas major în accelerarea digitalizării infrastructurii energetice din România și în modernizarea rețelelor de distribuție pentru a răspunde cerințelor viitorului.

Noul proiect face parte din strategia DEER de a implementa soluții moderne de măsurare, ce permit utilizatorilor acces la informații în timp real privind consumul, cresc acuratețea datelor, reduc pierderile din rețea și facilitează intervențiile rapide în cazul incidentelor.

„Semnarea acestui contract reprezintă un moment istoric pentru compania noastră și un pas important pentru transformarea digitală a rețelei. Contoarele inteligente vor aduce beneficii directe utilizatorilor, prin transparență sporită, eficiență și servicii îmbunătățite”, a declarat Mihaela Rodica Suciu, Director General DEER.

Implementarea proiectului va începe în decembrie 2025, iar instalarea celor 1,1 milioane de contoare inteligente se va desfășura etapizat, până la finalul anului 2028. Prin această investiție, DEER își reafirmă angajamentul de a moderniza infrastructura de distribuție și de a contribui activ la obiectivele naționale și europene privind tranziția energetică și digitalizarea sectorului energetic.

Distribuție Energie Electrică Romania este unul dintre cei mai mari operatori de distribuție a energiei electrice din România, deservind un portofoliu de 4 milioane de milioane de utilizatori din 18 județe. Compania este implicată activ în proiecte de modernizare, digitalizare și eficientizare a rețelelor electrice.

Cele 3 proiecte incluse în acest program de investiții sunt: