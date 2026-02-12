Premierul a declarat că transferul centrelor militare județene către Ministerul Apărării Naţionale va deveni efectiv de la 1 ianuarie 2027. Afirmația a fost făcută la Adunarea Generală a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.

Premierul a explicat condițiile stabilite cu MApN, rezervele invocate de minister și impactul financiar asupra bugetelor consiliilor județene. Măsura ar urma să elimine cheltuieli anuale de aproximativ 37 de milioane de lei din finanțarea administrațiilor județene.

„Unul din subiectele care au fost ridicate de UNCJR la multe întâlniri a fost transferul centrelor militare judeţene către Ministerul Apărării. Înţelegerea pe care am făcut-o cu Ministerul Apărării a fost ca acest transfer să fie prevăzut în legea care ar urma să apară legată de administraţie, dar să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2027”, a declarat Bolojan, la începutul lucrărilor.

Ilie Bolojan a explicat că Ministerul Apărării Naţionale a formulat două rezerve importante față de transferul imediat al centrelor militare, rezerve care au determinat stabilirea unui termen amânat.

„Pe de o parte, aveam nevoie de un aviz CSAT, ceea ce ne-ar fi complicat destul de mult existenţa, pentru că e o procedură mai laborioasă. Pe de altă parte, ei spun că situaţia în judeţe este diferită. Aceste centre în unele judeţe sunt în clădirile care sunt proprietatea Consiliului Judeţean, în alte judeţe sunt nişte structuri, nişte clădiri închiriate şi trebuie clarificate aspectele de contracte de închiriere, în aşa fel încât odată ce aceste centre trec în administrarea totală a Ministerului Apărării, să aibă garanţia că nu sunt scoşi din acele spaţii într-un termen scurt”, a transmis Ilie Bolojan.

De asemenea, diferențele dintre județe în privința regimului juridic al imobilelor în care funcționează centrele militare impun o analiză punctuală a fiecărei situații. În unele cazuri, spațiile sunt proprietatea consiliilor județene, iar în altele funcționează pe baza unor contracte de închiriere care trebuie clarificate sau renegociate.

Ilie Bolojan a precizat că aceste aspecte trebuie rezolvate în lunile următoare, în colaborare cu autoritățile locale, pentru a evita riscul ca structurile militare să fie afectate de eventuale litigii sau întreruperi contractuale.

Potrivit informațiilor prezentate, suma totală alocată anual de consiliile județene pentru aceste structuri este de aproximativ 37 de milioane de lei, echivalentul a peste 7 milioane de euro. Eliminarea acestei cheltuieli ar urma să degreveze bugetele locale începând cu momentul preluării integrale de către Ministerul Apărării.

În intervenția sa, premierul a deschis discuția și asupra perspectivelor bugetare și a impactului măsurilor guvernamentale asupra administrației județene, invitând la un dialog direct cu reprezentanții consiliilor județene.