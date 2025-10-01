Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj a prezentat un bilanț al activității sale la 15 ani de la înființarea acestuia. Sub deviza ”Credem în cultură!”, instituția subordonată Consiliului Județean Sălaj, a realizat numeroase proiecte, parteneriate și evenimente culturale în județ, în țară și în străinătate. Acestea au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul instituției.

În cei 15 ani de activitare, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj a realizat peste 750 de parteneriate pentru organizarea de diverse evenimente culturale în județ, în țară și în străinătate și a reușit să școlarizeze aproape 1300 de absolvenți ai Școlii Populare de Arte și Meserii.

De asemenea, în perioada octombrie 2010 – octombrie 2025, Ansamblul Folcloric „Meseșul”, Formația de dansuri „Veteranii Meseșului”, „Meseșul Junior” și Orchestra Populară „Rapsozii Sălajului” au luat parte la un număr de 695 de spectacole: 526 spectacole în cadrul zilelor comunelor, fiii satelor și a altor evenimente culturale; 126 spectacole în cadrul festivalurilor naționale; 43 spectacole în cadrul festivalurilor internaționale. În decursul acestei perioade s-au realizat filmări la posturile de televiziune: TVR Cluj, TVR Internațional, TV Telechioar, Hora TV, AS TV Bistrița, TVR 1, TVR 2, TVR 3, Sălăjeanul TV, Prima TV, Favorit TV și Antena 1.