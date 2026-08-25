Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a pregătit un plan complex de măsuri pentru Zilele Municipiului Zalău. Chestorul de poliție Marius-Anton Stupar a anunțat blocaje totale pe arterele principale din centrul orașului începând de joi, dar și controale masive pe linie rutieră și economică. Polițiștii vor monitoriza non-stop zonele aglomerate pentru a preveni incidentele și blocajele în trafic.

Zilele Municipiului Zalău, programate în perioada 28–30 august, aduc modificări radicale în structura traficului rutier din oraș. Pentru ca evenimentele să se desfășoare în condiții de maximă siguranță, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, alături de partenerii instituționali, a pus la punct un plan amplu de intervenție. Primele restricții de circulație se aplică chiar de joi, 27 august. În primă fază, între orele 06:00 și 20:00, se restricționează circulația pe Bulevardul Mihai Viteazul, în zona intersecției Magazin Silvania, zona Carrefour, până la trecerea de pietoni din fața Blocului Perla. Tot de joi dimineață se închide strada Corneliu Coposu, de la Direcția de Sănătate Publică Sălaj până la intersecția cu Bulevardul Mihai Viteazul, pe sensul de coborâre. Șeful Poliției Sălăjene, chestorul Marius-Anton Stupar, a subliniat că aceste măsuri sunt vitale pentru montarea scenelor și amenajarea standurilor.

Măsurile se înăspresc radical de joi seară. Începând cu ora 20:00 și până luni, 31 august, la ora 12:00, centrul Zalăului va fi complet blocat. Vor fi închise total Bulevardul Mihai Viteazul, de la Magazinul Silvania până la Blocul Perla, dar și străzile Gheorghe Lazăr, Horea și Corneliu Coposu până la sensul giratoriu cu strada Andrei Șaguna. De asemenea, traficul va fi oprit în Piața 1 Decembrie 1918, pe strada Unirii până la Piața Iuliu Maniu și pe strada Gheorghe Doja în zona Primăriei. Pentru a evita ambuteiajele, polițiștii recomandă ca rute ocolitoare strada 22 Decembrie 1989, strada Tudor Vladimirescu și strada Gheorghe Lazăr. Pe parcursul celor 3 zile de sărbătoare, echipajele de la Rutieră vor acționa cu aparate radar și etilotest pentru a-i depista pe cei care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. În paralel, inspectorii de la Economic vor verifica la sânge comercianții pentru a combate evaziunea fiscală și produsele contrafăcute. Ordinea publică va fi asigurată prin patrule pedestre, în timp ce birourile de Prevenire și Siguranță Școlară vor împărți materiale educative și vor prezenta tinerilor detalii despre admiterea în școlile de poliție.