Un bărbat de 48 de ani, din comuna Letca, județul Sălaj, este cercetat pentru conducere fără permis și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice

Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj ne-a informat asupra faptului că la data de 2 noiembrie 2025, în jurul orei 14.40, un bărbat de 48 de ani, din localitatea Letca, în timp ce conducea un tractor pe D.N. 1 H, prin localitatea Letca, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a intrat într-un șanț și a lovit un indicator rutier.

Bărbatul a părăsit locul producerii evenimentului rutier, fiind ulterior depistat de către polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Ileanda.

Astfel, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul de 48 de ani nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

De asemenea, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, bărbatul a fost condus la o unitate medicală, însă acesta a refuzat prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Ileanda au întocmit dosar penal, sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.