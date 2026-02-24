Antrenorul Darren Cahill, alături de care Simona Halep a obținut cele mai importante rezultate din cariera sa, va fi prezent la ceremonia de retragere a uneia dintre cele mai mari sportive din istoria României.

Darren Cahill, unul dintre cei mai respectaţi antrenori din tenisul mondial şi fost antrenor al Simonei Halep, revine în 2026 la Sports Festival ca invitat special la evenimentul oficial de retragere al uneia dintre cele mai mari figuri ale sportului românesc şi mondial.

Meciul de gală va avea loc pe 13 iunie 2026, la BTarena din Cluj-Napoca, şi va reprezenta punctul culminant al celei de-a şaptea ediţii a festivalului.

Prezenţa lui Darren Cahill va oferi o încărcătură emoţională aparte momentului, întrucât marchează una dintre cele mai importante relaţii din cariera Simonei Halep. Australianul este antrenorul alături de care sportiva a obţinut cele mai mari performanţe ale carierei sale, inclusiv primul titlu de Grand Slam, Roland Garros 2018, şi clasarea pe locul 1 mondial.

„Abia aştept să revin în România, la Cluj-Napoca, pentru Sports Festival, pe 13 iunie! O ocazie de a sărbători o campioană extraordinară. Simona este o adevărată mândrie pentru ea însăşi, pentru familia ei, şi pentru modul în care şi-a construit cariera, prin multă muncă. Iar cel mai important este faptul că Simona a făcut totul în felul ei, de lungul carieriei. Campioană de două ori la turnee de Grand Slam, de două ori lider mondial la final de an, şi o jucătoare incredibilă care şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei în top 5 mondial! Vom avea şansa să fim împreună şi să celebrăm o carieră cu adevărat extraordinară”, a spus Cahill.

Colaborarea dintre Simona Halep şi Darren Cahill a început în martie 2015, iniţial printr-un program Adidas de dezvoltare pentru jucători şi a continuat apoi full-time în perioadele octombrie 2015 – octombrie 2018 şi ianuarie 2020 – septembrie 2021. Împreună, cei doi au traversat atât momentele de vârf ale carierei, cât şi perioade dificile. Cahill a fost un reper de stabilitate şi sprijin pentru Simona Halep inclusiv în anii cei mai complicaţi ai carierei sale.

Cu Darren Cahill în echipă, Simona Halep a câştigat 10 turnee WTA şi a atins cea mai bună versiune a jocului său, fiind considerată una dintre cele mai complete jucătoare ale generaţiei sale.

Darren Cahill nu este la prima prezenţă la Cluj-Napoca. În 2019, acesta a fost alături de Simona Halep la Sports Festival, în cadrul unui demonstrativ de tenis desfăşurat cu sala plină, în faţa a aproximativ 10.000 de spectatori. Evenimentul a fost unul memorabil, cu aproape trei ore de tenis-spectacol, momente de relaxare, umor şi interacţiune directă cu publicul. Atunci, Cahill a coborât chiar pe teren, alături de Andrei Pavel, contribuind la atmosfera specială a serii.