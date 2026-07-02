Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj anunță o măsură majoră de debirocratizare pentru cetățeni. Începând cu data de 1 iulie 2026, certificatul de integritate comportamentală poate fi solicitat și obținut în format electronic. Noul serviciu digital elimină drumurile la sediul poliției și face parte din proiectul de modernizare a administrației publice, fiind accesibil direct prin portalul ministerului.

O veste excelentă pentru toți locuitorii județului Sălaj și pentru cetățenii români din întreaga țară. Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj informează că, de la 1 iulie 2026, certificatul de integritate comportamentală poate fi obținut complet online, în format electronic. Oamenii nu mai sunt obligați să meargă fizic la ghișeele instituției pentru a ridica acest document esențial. Totul se rezolvă rapid, prin intermediul portalului hub.mai.gov.ro.

Noul serviciu digital reprezintă un pas extrem de important în procesul de digitalizare a administrației și în simplificarea accesului public la documentele oficiale. Platforma a fost dezvoltată de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației, cu un sprijin direct din partea Inspectoratului General al Poliției Române, prin Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative. Întregul sistem face parte din proiectul amplu numit „MAI DIGITAL”, un program finanțat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, care își propune să aducă e-guvernarea în beneficiul direct al cetățenilor și al firmelor.

IPJ Sălaj precizează că reprezentanții ministerului și ai Poliției Române au lansat faza de proiect pilot pentru acest serviciu electronic. În această etapă inițială, certificatul în format electronic poate fi descărcat doar de către persoanele fizice, cetățeni români, care nu sunt înscrise în Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor. Documentul eliberat pe internet este semnat digital cu o semnătură electronică calificată, perfect valabilă din punct de vedere legal. Reprezentanții poliției subliniază că, după ce soluția informatică se va stabiliza complet, echipele tehnice vor continua dezvoltarea sistemului pentru ca, în viitor, documentul electronic să poată fi accesat și de către persoanele care figurează în acest Registru special.

Pentru a înțelege importanța acestui act, IPJ Sălaj oferă și câteva elemente de context esențiale. Registrul național automatizat a fost înființat prin Legea numărul 118 din 2019, cu scopul clar de a preveni și combate faptele de natură sexuală sau de exploatare asupra minorilor și a persoanelor vulnerabile, fiind operaționalizat în anul 2021. Legea din România este extrem de strictă cu cei care apar în baza de date. Persoanelor înscrise în acest Registru le este interzis în mod categoric să încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau orice fel de colaborare cu instituții publice sau entități private din sistemul de învățământ, sănătate, protecție socială ori educație fizică și sport. Restricția se aplică pentru orice activitate care presupune un contact direct cu copiii, persoanele în vârstă sau persoanele cu dizabilități. Din acest motiv, toate aceste entități au obligația legală de a cere certificatul de integritate comportamentală la angajare. De asemenea, cu acordul persoanei verificate, angajatorii pot cere direct o copie de pe Registru, în condiții similare cu obținerea cazierului judiciar.

Volumul de muncă al structurilor de poliție este unul uriaș. Datele statistice arată că, la nivel național, în cursul anului 2025, Poliția Română a eliberat un număr total de 313.863 de certificate de integritate comportamentală. Tot în anul 2025, polițiștii au emis și un număr de 90.987 de copii de pe Registru.

Digitalizarea completă a acestui serviciu va reduce masiv aglomerația din sedii și le va permite cetățenilor din Sălaj să obțină documentele necesare în doar câteva minute, direct de pe dispozitivele lor electronice.