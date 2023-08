CFR Cluj a câștigat în stil mare unul dintre cele mai spectaculoase derby-uri din istoria rivalității cu U Cluj. „Feroviarii” s-au impus cu 4-3 pe Cluj Arena, într-un meci în care au revenit de la 0-2 și au fost mai cerebrali în finalul de meci interzis oricărui cardiac.

Întâlnirea dintre marile rivale din Ardeal, CFR Cluj și U Cluj, a produs un spectacol pe cinste pentru cei peste 22.000 de spectatori care au luat cu asalt stadionul. Iar fanii Universității sperau că au scăpat, în sfârșit, de complexul pe care-l au în fața rivalei de mai bine de un deceniu. Andrea Mandorlini a vorbit după meci și a evidențiat faptul că CFR Cluj a făcut câteva erori mari în momentul în care ‘U’ Cluj a înscris cele două goluri din prima repriză.

„La 2-0 noi am făcut multe erori, dar am jucat bine. Am luat golurile destul de ușor. Am reușit totuși să marcăm în ultimul minut și asta a schimbat mentalitatea jucătorilor. S-a văzut din nefericire că suntem obosiți. Cred că suntem în urmă față de ceilalți.Sava a apărat foarte bine. Cred că a făcut lucruri foarte bune astăzi. Eu la antrenamente sunt mai dur. Pot să spun că uneori jucăm cu bucurie, alteori nu. Depinde de moment. Astăzi trebuia să câștigăm, după ce am fost eliminați din Conference League. Otele a făcut un meci mare și îl felicit pentru asta”, a spus Andrea Mandorlini.

Derby-ul din Ardeal a început fantastic. Mai întâi, Ianis Stoica a realizat o „dublă” (10′, 38′). Ulterior, CFR Cluj a restabilit egalitatea, grație reușitelor lui Otele (45+3′) și Avounou (56′). Ajeti a dus scorul la 3-2 în favoarea fostei campioane, care a întors soarta partidei, în minutul 68. Însă „șepcile roșii” au egalat rapid, prin Dan Nistor, care a executat perfect un penalty (78′). Bucuria studenților nu a durat prea mult. CFR Cluj a trecut din nou la conducere, după ce Avounou l-a lansat perfect pe Jefte, care a înscris fără prea mari emoții.

Antrenorul celor de la U Cluj a spus că elevii lui au făcut o primă repriză bună, dar că golul primit în finalul primei părți i-a demoralizat pe aceștia, care au intrat timorați pe teren în repriza secundă.

„În momentul în care pierzi 3-4 ceva nu a mers, clar. Am făcut o primă repriză bună. Aveam două goluri avans, puteam avea chiar mai multe, dar n-am avut inspirație în fața porții. Dacă scorul era mai mare după prima repriză nu cred că se supăra nimeni. Am primit un gol, la ultima fază a ultimei reprize, care, din păcate, parcă ne-a tras așa, înapoi. Am intrat în repriza a doua un pic timorați. Nu înțeleg de ce, pentru că toată lumea spune că avem o echipă experimentată, cu jucători cu experiență. Nu cred că trebuia să intrăm așa timorați. Am cedat mijlocul terenului, au venit peste noi cu anumite situații și ne-am văzut egalați și după aceea conduși. Am încercat să schimbăm puțin lucrurile la mijlocul terenului, pentru că acolo sufeream. Am reușit, am egalat, dar pe final am mai primit un gol. Am avut ocazii din care puteam să egalăm, dar asta e. E o dezamăgire pentru noi, pentru că jocul a fost plăcut, cu numeroase ocazii, dar noi am ratat mai mult. Ei au dat ce au avut. Cred că aici s-a făcut diferența. Țin să le mulțumesc suporterilor, atmosfera a fost incredibilă. Îmi pare rău că nu am putut să le facem un cadou și să obținem victoria”, a declarat Toni Petrea.