CFR Cluj a învins Dinamo București, cu scorul de 2-0, în ultimul meci disputat între cele două echipe, partidă care a încheiat sezonul regulat din SuperLigă. CFR Cluj a început ca ”din tun” meciul cu Dinamo. În minutul 6, Muhar a șutat spectaculos din marginea careului și a deschis scorul în Gruia.

După ce l-a mijlocul primei reprize, Boateng și Cîrjan au ratat egalarea, când au șutat defectuos, ”Feroviarii” i-au ”curentat” din nou pe dinamoviști, până la pauză.

În minutul 43, Aliev a profitat de ieșirea greșită a lui Epassy și nu l-a iertat pe portarul dinamovist, iar CFR Cluj a intrat la cabine cu 2-0.

După pauză, ”câinii roșii” au alergat după egalare, dar jocul elevilor lui Zeljko Kopic a fost apatic și lipsit de soluții.

În minutul 86, Cîrjan o putea readuce pe Dinamo în meci, dar a șutat slab de la 11 metri, iar Popa i-a apărat execuția.

Fluierul final le-a adus fotbaliștilor de la CFR Cluj a 11-a victorie consecutivă în SuperLigă, în timp ce Dinamo a lăsat impresia că a uitat să fie precisă la finalizare și că macină în gol.