CFR Cluj a pierdut la limită meciul cu Braga, la scorul de 1-2, din prima manșă a turului 3 al preliminariilor Europa League. Elevii lui Dan Petrescu au jucat de la egal la egal cu portughezii, iar în minutul 69 au avut un penalty refuzat, la scorul de 1-2.

Antrenorul CFR Cluj susține că echipa sa trebuia să primească un penalty la faza din minutul 70 când Antonio Bosec a căzut în careul advers după un duel cu Rodrigo Zalazar.

„Când pierzi meciul, nu e nimic pozitiv. Am luat ușor două goluri, prea ușor. La nivelul ăsta, dacă primești așa goluri, meriți să pierzi. N-a fost asta problema numărul unu. N-ai cum să nu vezi penalty-ul ăla. Zice lumea că sunt nebun, dar dacă sunt penalty-uri. Nici n-a vrut să se ducă să se uite. Tot meciul, arbitrajul a fost pro-Braga. N-am mai văzut așa ceva de mult timp. Nu mai zic nimic. Nu vreau să o dau pe arbitraj, că e mai bună Braga decât noi, dar azi nu merita să câștige. Nu poți să pierzi așa un meci, că vrea nu știu ce arbitru”, a spus Dan Petrescu, după meci, potrivit Digi Sport. Antrenorul celor de la CFR Cluj a continuat: „Nici n-a vrut să se uite. Nu e doar penalty-ul. Tot ce a făcut. Nici n-am vrut să vin să vorbesc, pentru că mi-e teamă că o să mă suspende. Acest arbitru a fost… Nici nu știu din ce țară a venit. Contează ce ne-a făcut. Braga a avut trei șuturi și a dat două goluri. Ăsta este norocul nostru. Am avut noroc cu Lugano și de atunci luăm gol la fiecare șut. Am avut șuturi, am avut faze, am încercat. La cornere am avut ghinion, că puteam să marcăm. Am luat niște goluri pe care înainte nu le luam în Europa. Dacă era 1-1, mergeam cu șanse mari acolo, că am jucat foarte bine aici. L-am băgat pe Cordea, care a făcut cinci zile antrenament, pe Keita, care a făcut două antrenamente, dar a jucat la Petrolul, și pe Simao, care are trei zile de antrenament, dar astea au fost soluțiile. Cred că meritam un egal”.

Nelu Varga a avut un discurs total neașteptat după ce echipa pe care o patronează a pierdut meciul disputat în fața celor de la Braga, pe teren propriu, în prima manșă a celui de-al treilea tur preliminar din UEFA Europa League.

„Eu zic că-i batem. Ne calificăm. Dacă vom juca la fel, ne vom califica acolo. Am încredere în băieți și în Dan Petrescu. Nu e nicio problemă. Nu e un capăt de lume! Scorul de 1-2 se poate întoarce. Doamne ajută! Sper ca băieții să fie bine. Nu pot decât să-i felicit. De aici încolo vedem mai departe ce va fi la retur. Sper să fim bine pregătiți și să facem ce avem de făcut, adică să ne calificăm”, a declarat Nelu Varga, conform gsp.ro.

Returul are loc în Portugalia, pe 14 august.

Câștigătoarea va da în play-off peste învingătoarea partidei Lincoln – Noah. Pierzătoarea va juca în play-off-ul Conference League

