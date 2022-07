CFR Cluj, care este favorită și în noul sezon sa câștige campionatul intern, o va înfruntă miercuri, de la ora 21:30, pe Pyunik Erevan, în manșa a doua din turul I preliminar al Ligii Campionilor. În turul din Armenia, cele două au încheiat la egalitate, 0-0. Dacă Clujenii trec de Armeni cu succes, o vor întâlni-o pe Dudelange, echipa care i-a scos in 2018 din cursa spre Cupele Europene.

Fără să mai fie o surpriză pentru cineva, Dan Petrescu se teme de echipa armeană, cotată la 6,14 milioane de euro, chiar dacă el are un lot care valorează 29 de milioane de euro.

”Fotbalul e imprevizibil, totul este posibil. Ce a fost nu mai contează. Nu mai contează că am luat campionatul, contează meciul de mâine (n.r. azi). Oricum dorm mai greu de când au început meciurile oficiale. În acelaşi timp, cu orice echipă poţi să pierzi. E normal să fie presiunea mare la un astfel de meci. Diferența dintre noi și Pyunik este că ei s-au antrenat 8 zile doar pentru meciul ăsta, noi am fost plecați, a fost greu să antrenez două echipe, unii pentru Supercupă și unii pentru acest meci. I-am studiat, am vorbit și cu antrenorul lor, îl știu, e foarte bine pregătit, au și un staff numeros. Sunt foarte bine pregătiți din toate punctele de vedere!”, a declarat Dan Petrescu la conferinţa de presă susţinută cu o zi înaintea meciului.