CFR a remizat în primul meci din grupele Conference League, 1-1 cu Ballkani. Următorul duel al campioanei României va avea loc joi, 15 septembrie,ora 19.45, contra celor de la Sivasspor.

După meciul cu Universitatea Craiova, adjudecat de CFR cu scorul de 2-0, Dan Petrescu, antrenorul clujenilor, a abordat un discurs cu totul diferit față de cum a obișnuit în ultimii ani.Petrescu a adoptat un nou discurs fabulos înainte de CFR Cluj – Sivasspor. Antrenorul campioanei României i-a ridicat în slăvi pe turcii care îi vor fi adversari în Conference League însă, a transmis practic că nu se teme de Sivasspor și consideră că nici o echipă nu a avut o viață ușoară atunci când a sosit în Gruia.

„Eu tot timpul respect adversarii, știți că îi fac mari. Nu mi-e frică de Sivasspor. Sivasspor are jucători buni, un buget foarte mare, dar orice echipă care a venit la Cluj a avut viață grea” (…) Eu ştiu ce valoare au. Dacă ne uităm la ce jucători au în atac…Au nişte CV-uri care nu au ajuns niciodată prin campionatul din România. Au 11 jucători de echipă naţională şi cu salarii de 800 de mii de euro. Şi aşa mi se spune că mă plâng, că vorbesc. Am venit să răspund la întrebări„, a afirmat Dan Petrescu în conferinţa de presă.

Pentru cealaltă echipă calificată în Conference League, Andrei Cordea a transmis un mesaj de luptă înainte de FCSB – Anderlecht, meci din grupa B a UEFA Conference League, programat pentru joi, de la ora 22:00

”Întâlnim un adversar foarte bun. Astăzi i-am analizat, am avut o şedinţă video. Ştim punctele lor forte şi punctele lor mai puţin bune. Trebuie să fim concentraţi şi să atacăm acolo unde ne-am propus. Cred că în Europa am făcut o figură frumoasă până acum, am făcut 70 de minute foarte bune în Anglia şi mâine ne dorim neapărat victoria. Jucăm acasă, împotriva unei echipe bune, în faţa suporterilor noştri, sperăm să fie în număr cât mai mare şi să aducem victoria. Ne dorim foarte mult, ştim că am făcut o partidă foarte bună cu West Ham… mă rog, 70 de minute. Acum e alt meci, cu siguranţă vor veni şi ei să câştige. Dar cred că am pregătit foarte bine şi trebuie să câştigăm neapărat”, a menționat Andrei Cordea la conferinţa de presă.

Următoarele meciuri în Conference League, echipele românești le vor disputa în deplasare, în 6 octombrie 2022, de la ora 22:00: Slavia Praga – CFR Cluj, iar Silkeborg – FCSB va începe la ora 19:45.