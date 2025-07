CFR Cluj, deținătoarea Cupei României, a debutat în noul sezon european. Echipa antrenată de Dan Petrescu a jucat în Ungaria, cu Paksi.

În turul 1 al preliminariilor Europa League, CFR Cluj a jucat în Ungaria, cu Paksi. Duelul a fost încheiat fără gol marcat, scor 0-0.Returul din Gruia este programat pe 17 iulie. După eșecul cu accente dramatice suferit la primul meci din noul sezon, în Supercupa României, CFR Cluj nu a avut timp să regrete prea mult ratarea trofeului, pentru că la orizont a așteptat debutul european, vicecampioana României pornind în această campanie în deplasare , în turul 1 preliminar din Europa League, pe terenul celor de la Paksi.

CFR a dominat meciul din Ungaria și a fost cea care și-a creat mai multe ocazii în acest joc. Fără principala „gură de foc”, Louis Munteanu, ceilalți jucători nu au găsit drumul spre gol, meciul terminându-se exact la fel cum a început, iar totul se va decide la returul de săptămâna viitoare.

De-a lungul meciului, Dan Petrescu a fost văzut extrem de nervos, nemulțumit de scor și de ceea ce au arătat elevii lui pe teren. După confruntare, a apărut mult mai calm la flash-interviul de la finalul meciului, i-a lăudat pe Samake și Gjorgjievski și nu a putut ignora absența lui Louis Munteanu.

„În niciun caz nu mă așteptam să fie un meci ușor, cei de la Paksi au câștigat Cupa, au bătut Ferencváros, au jucători foarte buni. Dar azi, cu puțin noroc, puteam să câștigăm, am controlat jocul.Mă gândesc la jucătorii mei acum , nu la ceilalți, sper ca la retur să facem un meci mai bun și să dăm gol.Se pare că s-a simțit lipsa lui Munteanu, ne-a lipsit să băgăm mingea în poartă, dar nu pot reproșa nimic atacanților, au jucat bine și Samake și Gjorgjievski, e debutul lor. Din punct de vedere fizic, nu am arătat bine, sunt câțiva jucători care arată bine, dar alții trebuie să mai muncească. Din păcate, nu mai avem mult timp, sper să stăm cât mai mult în Europa. Bine că nu am luat gol astăzi. Cu FCSB… am luat gol în minutul 92, trebuie să umblăm și la noroc, meritam mai mult din aceste două meciuri.Rămâne de văzut dacă schimbăm ceva. Avem meci de campionat mai întâi și, după, ne gândim ce mai facem la retur”, a spus după meci Dan Petrescu, pentru Digi Sport.

Antrenorul lui Paksi, se arată mulțumit de remiză.

„Băieții s-au descurcat bine, dar singurul lucru pe care l-am câștigat este că avem un meci oficial în picioare. Am scos maximum din această partidă. Sunt mulțumit de rezultat, de joc mai puțin”, a spus Bognar Gyorgy, citat de m4sport.hu.

Acesta a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorilor de la CFR Cluj, recunoscând că elevii lui Dan Petrescu au fost mai buni în această partidă.

„Adversarul a avut o siguranță mai mare cu mingea la picior. În prima repriză au câștigat 80% din dueluri, deși ne-am îmbunătățit la acest capitol în partea a doua. Au jucat ceva mai bine, de aceea consider acest egal un rezultat valoros, pentru că au jucători excelenți. Atitudinea noastră a fost una bună”, a mai spus acesta.